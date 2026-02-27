Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
"OSLOBODITE NAS"

Apel prognane političarke Europi: "Moja zemlja ne smije postati Putinova utješna nagrada"

Piše V. S., 27. veljače 2026. @ 12:08 komentari
Bjeloruski vojni avioni
Bjeloruski vojni avioni Foto: AP Photo/Sergei Grits
Političarka koja je nakon velikih nasilnih prosvjeda 2020. protjerana iz zemlje, upozorila je europske države da se Bjelorusija može koristiti kao odskočna daska, kao mjesto za eskalaciju razmještaja različitih vrsta oružja, prijetnje i ucjenjivanje susjeda u godinama koje dolaze.
Najčitanije
  1. Taisha Drpić - 8 22
    18-godišnja ljepotica

    Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
  2. Marko Perković Thompson
    na posebnu večer

    Evo kako izgledaju Thompsonove tri kćeri, prvi je ovo izlazak blizanki Katarine i Cvite!
  3. Napad na Kabul u tijeku
    Novi stari sukob

    VIDEO/FOTO Eskaliralo je, Kabul u plamenu, odjekuju eksplozije, raste broj mrtvih: "U ratu smo"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Tusk se narugao Orbanu: "Dragi Viktore, kako se ono kaže..."
Malo ga "piknuo"
Tusk se narugao Orbanu: "Dragi Viktore, kako se ono kaže..."
Presretnut dron u Švedskoj, sumnja se da je ruski
uzbuna na nebu
Članica NATO-a presrela sumnjivi dron: Incident se dogodio u značajnom trenutku
Vođa bjeloruske oporbe boji se da bi njezina zemlja mogla postati Putinova "utješna nagrada"
"OSLOBODITE NAS"
Apel prognane političarke Europi: "Moja zemlja ne smije postati Putinova utješna nagrada"
Gospodarstvo Hrvatske raslo 20. kvartal zaredom
Podaci DZS-a
Ponovno rastao hrvatski BDP, gospodarstvo se ubrzalo i raste brže od europskog prosjeka
Klijenti odabrali najbolju poslovnicu i bankaricu - priznanja otišla u Vukovar i Poreč, a bankari nagradili klijenta i važnu Udrugu
Oglas
Klijenti odabrali najbolju poslovnicu i bankaricu - priznanja otišla u Vukovar i Poreč, a bankari nagradili klijenta i važnu Udrugu
Liječnici otkrili najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića
U bolnici je
Liječnici otkrili najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića
Pakistanska vlada proglasila otvoreni rat protiv talibana
Novi stari sukob
VIDEO/FOTO Eskaliralo je, Kabul u plamenu, odjekuju eksplozije, raste broj mrtvih: "U ratu smo"
16-godišnjak preminuo nakon kobasica: Prva osoba na svijetu koja je umrla od ove bolesti
Velika opasnost
16-godišnjak preminuo nakon kobasica: Prva osoba na svijetu koja je umrla od ove bolesti
Pao turski borbeni avion, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
istraga u Turskoj
Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
Kineski državni div vidi nove prilike u Hrvatskoj: "Ima neprocjenjiv dar"
Veliki kapital
Uložili su u Hrvatsku više od 200 milijuna eura i ne misle stati na tome: "Poznati ste kao Božje dvorište"
Umjesto vila, u Podstrani niče "najljepša škola u Hrvatskoj"
Za više od 500 djece
Umjesto vila grade najljepšu školu u Hrvatskoj: "Ovakav pogled nema nijedna"
Mađarska i Slovačka koriste nerusku naftu preko Janafa zbog prekida Družbe.
Energetska kriza
Stručnjak nakon ultimatuma Janafu: "Činjenica je da je neruska nafta skuplja 20 do 30 posto, ali..."
Direktor kineske kompanije radnicima podijelio 26 milijuna dolara u gotovini 5
Gazda iz snova
VIDEO Šef okupio radnike pa pred njih istresao milijune dolara: "Uzmite koliko možete, znam da se mučite s kreditima"
Mađarska i Slovačka koriste nerusku naftu preko Janafa zbog prekida Družbe. 5
Energetska kriza
Stručnjak nakon ultimatuma Janafu: "Činjenica je da je neruska nafta skuplja 20 do 30 posto, ali..."
Aleksandar Vučić prognozira veliki sukob: "Nažalost, bojim se da ću biti u pravu" 5
Javio se iz Kazahstana
Vučić očekuje veliki sukob: "Svi znate na koji mislim"
Boris Dežulović o najavljenom okupljanju Dražena Keleminca: "Ovo nije prosvjed, nego maltretiranje" 4
traže zabranu
Opskurni desničar organizira prosvjed pred stanom roditelja Borisa Dežulovića: "Ovo je maltretiranje"
Izraelski vojnici upucali palestinskog dječaka i promatrali dok je krvario 3
NEVJEROJATNA AGONIJA
Izraelski vojnici upucali dječaka (14), a bolničar prepričao pakao koji je uslijedio: "Promatrali smo kako krvari..."
Clinton tvrdi da ne zna ništa o Epsteinu, svjedočenje prekinuto zbog fotografija 3
Prozvala Trumpa
Clinton zbog Epsteina pred kongresnim odborom: Svjedočenje dramatično prekinuto zbog fotografija
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Pakistanska vlada proglasila otvoreni rat protiv talibana
Novi stari sukob
VIDEO/FOTO Eskaliralo je, Kabul u plamenu, odjekuju eksplozije, raste broj mrtvih: "U ratu smo"
16-godišnjak preminuo nakon kobasica: Prva osoba na svijetu koja je umrla od ove bolesti
Velika opasnost
16-godišnjak preminuo nakon kobasica: Prva osoba na svijetu koja je umrla od ove bolesti
Pao turski borbeni avion, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
istraga u Turskoj
Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
show
Znate li čija je ovo kći?
18-godišnja ljepotica
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
Kćeri i supruga Marka Perkovića Thompsona na premijeri filma ''Diva'' u Splitu
na posebnu večer
Evo kako izgledaju Thompsonove tri kćeri, prvi je ovo izlazak blizanki Katarine i Cvite!
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
zdravlje
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
13 recepata za visokoproteinske smoothieje bez proteinskog praha
S najmanje 15 g proteina po porciji
13 recepata za visokoproteinske smoothieje bez proteinskog praha
Liječnici su šokirani rezultatima: Novi AI uređaj otkriva teške srčane bolesti u 92 % slučajeva!
Fascinantni rezultati nove studije
Liječnici su šokirani rezultatima: Novi AI uređaj otkriva teške srčane bolesti u 92 % slučajeva!
zabava
Influencer razotkriven u prijenosu uživo nakon što mu je ukradena kapa
Raskrinkan
Influencer razotkriven u prijenosu uživo nakon što mu je ukradena kapa
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Pokažite što znate!
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
tech
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada?
1500 puta veća od Sunca
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Velika prilagodba
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
sport
RK Zagreb osramoćen za sva vremena u Barceloni
Povijesni poraz
Potop svih potopa u Barceloni: Zagreb nikada u povijesti nije primio ovoliko golova
Skok Hrvatske na UEFA ljestvici: Prestigli smo ligu koja je donedavno bila daleko ispred nas
MOGLO BI BITI JOŠ
Skok Hrvatske na UEFA ljestvici: Prestigli smo ligu koja je donedavno bila daleko ispred nas
Dinamo ispao nakon drame u Belgiji: Modri herojski pali u produžetku
Tako blizu...
Dinamo ispao nakon drame u Belgiji: Modri herojski pali u produžetku
tv
Kumovi: Posvađali su se – Sve je bio nesporazum
KUMOVI
Posvađali su se – Sve je bio nesporazum
Kumovi: Je li ovo pametna odluka?
KUMOVI
Kumovi: Je li ovo pametna odluka?
Crno more: Usprkos svemu i dalje osjeća da je ona njezina kći
CRNO MORE
Crno more: Usprkos svemu i dalje osjeća da je ona njezina kći
putovanja
Kviz općeg znanja: Izazivamo vas da na sva pitanja odgovorite točno!
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Izazivamo vas da na sva pitanja odgovorite točno!
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Paratha Smaaash
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
Od chatbota do polikinike
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
lifestyle
Ulična moda Zagreb u trapez trapericama i kratkoj bundi
Nosi omiljene traperice
Ovoj ljepotici iz centra Zagreba četiri "obična" modna komada bila su dovoljna za kombinaciju bez mane
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Uređenje stana od 40 kvadrata u kojem je maksimalno iskorišten svaki centimetar
ODLIČAN JE
Ovako se uređuje stan kada je svaki centimetar važan: Zavirite u dom od 40 kvadrata koji ima baš sve
sve
Znate li čija je ovo kći?
18-godišnja ljepotica
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
Kćeri i supruga Marka Perkovića Thompsona na premijeri filma ''Diva'' u Splitu
na posebnu večer
Evo kako izgledaju Thompsonove tri kćeri, prvi je ovo izlazak blizanki Katarine i Cvite!
RK Zagreb osramoćen za sva vremena u Barceloni
Povijesni poraz
Potop svih potopa u Barceloni: Zagreb nikada u povijesti nije primio ovoliko golova
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene