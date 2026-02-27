16-godišnjak preminuo nakon kobasica: Prva osoba na svijetu koja je umrla od ove bolesti

Jedne lipanjske noći 2022. godine 16-godišnji Jeremy Webb kampirao je s prijateljima na središnjoj obali Novog Južnog Walesa, sjeverno od Sydneyja, kada je povratio nakon što je pojeo goveđe kobasice.

Boreći se za dah, tinejdžer je istrčao iz kampa i pokucao na prozor obližnjeg kampera, molio je putnike da pozovu hitnu pomoć. Ubrzo se srušio.

Njegovi prijatelji započeli su oživljavanje i nastavili ga provoditi sve dok hitna pomoć nije stigla u 23:26. Nešto više od sat vremena kasnije Jeremy je u bolnici proglašen mrtvim.

Njegova smrt isprva je pripisana astmi. No sudsko-medicinska istraga sada je utvrdila da je to bila alergijska reakcija na meso, izazvana prethodnim ubodom krpelja, uzrokovala akutni napad astme.

Riječ je o prvom dokumentiranom smrtnom slučaju alergije na meso u Australiji.

Profesorica Sheryl van Nunen, klinička imunologinja i alergologinja u Nacionalnom centru izvrsnosti za alergije, navela je da je upoznata sa samo još jednim sličnim slučajem u svijetu – smrću 47-godišnjeg pilota iz New Jerseyja 2024. godine.

"Jeremy je bio prvi na svijetu", rekla je Van Nunen za Guardian Australia.

Istraga je pokrenuta nakon snažnog zalaganja Jeremyjevih roditelja, koji su željeli podići svijest javnosti o tom problemu. U nalazima objavljenima u četvrtak zamjenica mrtvozornika države Novi Južni Wales Carmel Forbes navela je da je Jeremy umro od posljedica anafilaksije uzrokovane alergijom na meso nakon ugriza krpelja, što je dovelo do akutnog pogoršanja astme.

Van Nunen je prva identificirala povezanost između uboda krpelja i razvoja alergije na meso sisavaca, vezu koju su u međuvremenu potvrdili istraživači na svih šest kontinenata na kojima su zabilježeni ubodi krpelja.

Alergen povezan s tim reakcijama, alfa-gal, molekula je šećera prisutna u slini i crijevima krpelja, ali i u mnogim sisavcima, uključujući govedinu, janjetinu, svinjetinu, kozu, klokana i divljač.

"Ovo je alergija 21. stoljeća", rekla je Van Nunen, dodajući da je u porastu zbog ekoloških promjena.

Nakon dvaju ili više uboda krpelja tijelo otprilike jedne od dvije osobe počinje proizvoditi protutijela na alfa-gal. Kada takva osoba konzumira meso, alfa-gal se oslobađa u organizmu i pokreće alergijsku reakciju.

Simptomi se javljaju tri do šest sati nakon konzumacije mesa jer je potrebno vrijeme da se hrana probavi i oslobodi alfa-gal, objasnila je Van Nunen.

Reakcije mogu varirati od gastrointestinalnih tegoba do osipa, oteklina i anafilaksije.

Simptomi slični sindromu iritabilnog crijeva su najčešći, a Australsko društvo za kliničku imunologiju i alergologiju preporučuje da se osobe koje žive u područjima zaraženim krpeljima i koje redovito imaju probavne smetnje testiraju na alergiju na alfa-gal.

Alergijsku reakciju mogu izazvati i drugi proizvodi sisavaca, uključujući mlijeko i želatinu. Vrsta konzumiranog mesnog proizvoda također može utjecati na težinu reakcije, navodi se u izvješću mrtvozornika.

"Alfa-gal prisutan je u većim koncentracijama u iznutricama, pa obrok koji sadrži iznutrice, poput kobasica u crijevima sisavaca, može izazvati težu reakciju", rečeno je.

Prema izvješću, Jeremy je doživio nekoliko uboda krpelja nakon što se njegova obitelj preselila na veliko imanje okruženo gustim grmljem na središnjoj obali Novog Južnog Walesa.

Oko desete godine počeo je imati reakcije na crveno meso, zbog čega je obitelj posumnjala na alergiju na meso sisavaca uzrokovanu ubodima krpelja.

Međutim, kako se navodi u izvješću, Jeremy, njegova obitelj i njegov liječnik opće prakse nisu bili svjesni da njegova alergija može nositi rizik od za život opasne anafilaksije.

U izvješću su zabilježene i ranije epizode bolesti, uključujući situaciju kada je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu zbog teških respiratornih problema, koji su tada dijagnosticirani kao napad astme. Jeremy je, naime, cijeli život bolovao od astme.

No u otpusnom pismu nije spomenuta anafilaksija kao moguća dijagnoza, što je, prema riječima Van Nunen, bila "propuštena prilika", s obzirom na to da su određene značajke bile neuobičajene za astmu, ali u skladu s anafilaksijom osobito nagao i težak početak simptoma, potreba za višestrukim dozama adrenalina i pozitivan odgovor na terapiju, piše Guardian.

Van Nunen, koja je izradila stručno izvješće za potrebe istrage, naglasila je i da je astma faktor rizika za smrt od anafilaksije uzrokovane alergijom na hranu. Čak 85 posto smrtnih slučajeva povezanih s alergijama na hranu posljedica su anafilaksije koja izaziva astmatičnu reakciju.

Jeremyjeva majka, dr. Myfanwy Webb, govorila je pred mrtvozornikom o boli koju osjeća– svaki dan jer joj nedostaje njezin ljubazni i voljeni sin, mladić koji je volio borilačke vještine te popravljanje računala i motora.

Kao najvažniju preventivnu mjeru Van Nunen ističe sprječavanje uboda krpelja. Ako do uboda ipak dođe, preporučuje pravilno uklanjanje krpelja te upućuje na internetsku stranicu Tick Anaphylaxis and Mammalian Meat Allergy Resources (Tiara) radi dodatnih informacija.