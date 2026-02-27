Bizaran trend ide dalje: "Sad roditelji s djecom sjede i pregovaraju i na razgovoru za posao. Pa to daleko prelazi granicu!"

Generaciju Z već se neko vrijeme opisuje kao nekonvencionalnu na radnom mjestu, a takvo njihovo ponašanje ima i dobre i loše strane pri čemu bi i stariji mogli dosta toga naučiti od njih. No, sada se među mlađim kandidatima pojavio novi trend - na razgovore za posao dovode roditelje što i ne čudi previše s obzirom na to da roditelji nakon škola zovu i fakultete, šalju mailove, dolaze s maturantima na upis...

Pojavio se novi trend

Da se roditelji uključuju u službenu komunikaciju umjesto svoje djece, a što nije prošlo bez rasprave, više i nije novost, no sada se sličan obrazac pojavljuje i pri zapošljavanju - s djecom dolaze na razgovor za posao i žele pregovarati o uvjetima rada poput plaće, godišnjeg odmora...

Prema istraživanju koje je provela tvrtka Zety na uzorku od oko 1000 pripadnika generacije Z, čak 20 posto ispitanika izjavilo je da im se roditelj pridružio na razgovoru za posao - 15 posto uživo, a pet posto virtualno, piše Newsweek. No, roditeljska uključenost ne staje samo na razgovoru. Istraživanje je pokazalo da je 44 posto mladih imalo roditeljsku pomoć pri pisanju ili uređivanju životopisa, a svaka peta osoba rekla je da je roditelj u njihovo ime kontaktirao potencijalnog poslodavca.

Čak i nakon zapošljavanja, 28 posto ispitanika navelo je da su im roditelji pomagali u pregovorima o plaći ili beneficijama, dok 32 posto kaže da su im upravo roditelji bili glavni utjecaj pri donošenju karijernih odluka.

Prevelika ovisnost

"Naravno da roditelj može pomoći u pisanju životopisa, dati savjet oko pregovaranja o plaći i beneficijama ili utjecati na izbor karijere. To je normalna i očekivana uloga roditelja", rekao je Drew Powers, osnivač tvrtke Powers Financial Group, koji smatra da dio nalaza nije ništa neobično.

Međutim, dodaje da izravno kontaktiranje poslodavaca, pregovaranje o plaći u ime djeteta ili prisustvovanje razgovoru - bilo uživo ili online - "daleko prelazi granicu".

Sličnog je mišljenja i Alex Beene, predavač financijske pismenosti na Sveučilištu Tennessee u Martinu: "Neki pripadnici generacije Z smatraju da je roditeljska uključenost važna i svakako bih preporučio prihvaćanje savjeta roditelja i mentora koji imaju iskustva u zapošljavanju. No, postoje granice takve uključenosti i njihovo prelaženje gotovo uvijek loše završi za kandidata."

Dodaje da poslodavci kandidate koji dolaze s roditeljima često doživljavaju kao previše ovisne, što može izazvati sumnju u njihovu sposobnost samostalnog rada.

Ozbiljan rizik

Kao jedan od razloga ovog trenda navodi se i nepovjerenje između radnika i korporacija. "Iako nije riječ o masovnoj pojavi, neki kandidati generacije Z oslanjaju se na roditelje za podršku tijekom razgovora - u prezentaciji, tonu, pa čak i odgovorima", rekao je Kevin Thompson, izvršni direktor tvrtke 9i Capital Group.

"Mnogo toga proizlazi iz neiskustva u profesionalnom okruženju i nelagode oko ugovornih formulacija i očekivanja", dodaje, a i stručnjaci upozoravaju da takav pristup može imati dugoročne posljedice. Konzultant za ljudske resurse Bryan Driscoll kaže da postoji rizik da mladi nikada ne razviju vještinu samostalnog zastupanja na radnom mjestu, što je ključno kod traženja povišice ili suprotstavljanja lošem menadžmentu.

"Želite li imati prednost na tržištu rada? Naučite svoja prava, znajte koliko vrijedite i gradite kolektivnu snagu s kolegama. To će učiniti puno više za vašu karijeru nego da vam mama sjedi na razgovoru", poručio je.

Znak za uzbunu

Thompson smatra da će se situacija dugoročno sama od sebe korigirati: "Tržište ne nagrađuje ovisnost. Ako se pojavite bez samopouzdanja ili neovisnosti, tvrtke će vas jednostavno zaobići."

Izravno uključivanje roditelja u proces zapošljavanja za poslodavce predstavlja ozbiljan znak za uzbunu, napominje Powers i zaključuje: "Roditelji koji se nameću ili pristaju sudjelovati u ovim aktivnostima vjerojatno čine medvjeđu uslugu svojoj djeci. U nekom trenutku čak i ptić mora biti izguran iz gnijezda."