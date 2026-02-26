Povukao ju je u krilo i masturbirao: Silovana je, prisiljena na seksualne masaže i orgije - Imala je 14 godina

Bio je presuđeni zlostavljač, ali i jedan od najmoćnijih ljudi u SAD-u. Milijarder, okružen svjetskom elitom. Umro je u zatvoru 2019. nakon što je ondje završio po drugi put. Od studenog prošle godine, kada je američki Kongres izglasao da se objavi dosje vezan za slučaj Jeffreyja Epsteina, ne prestaje interes javnosti.

Potvrđene optužbe, ali i niz sumnji za zlostavljanje, seksualno iskorištavanje na desetke djece i žena, trgovinu ljudima. Užasi koji su neko vrijeme slovili, a posljednjih mjeseci sve više opovrgavaju, da se radi samo o teoriji zavjere.

Tko je sve bio dio njegova kruga, što se točno znalo i zašto su neki dijelovi i dalje skriveni od javnosti?

Milijuni dokumenata

Više od tri milijuna dokumenata, stotine tisuća fotografija, videozapisa. Svjetska elita, političari, članovi kraljevske obitelji, poznate osobe. Objava Epsteinovih dosjea potresla je američku, ali i svjetsku javnost.

Američki kongres 19. 11. 2025. Zakon je usvojen i bez prigovora. Prijedlog za ponovno razmatranje stavljen je na stol.

Jeffrey Epstein, američki financijer, bio je osuđeni seksualni prijestupnik koji je godinama skrivao organiziranu mrežu seksualnog iskorištavanja maloljetnih djevojaka. Njegov uigran sustav vrbovanja i zlostavljanja trajao je desetljećima.

Objavljeni dokumenti to potvrđuju, ali i otkrivaju njegovu poveznicu s najvećim svjetskim moćnicima. Spominju se Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk, Sarah Ferguson, prince Andrew, bivši britanski veleposlanik, bivši norveški premijer... Zasad, samo tri uhićenja. I to mahom u Europi.

“Ovdje se moraju nastaviti rušiti domina”, izjavio je Sky Roberts, brat Virginie Giuffre, Epsteinove žrtve. “Moja sestra je u svom iskazu imenovala preko 40 muškaraca”.

U Americi je pak druga priča.

“Ako planirate uhićenje, to ne objavljujete na javno dostupnoj web stranici prije nego što izvršite uhićenje. Dakle, nitko neće biti uhićen”, tvrdi odvjetnik kaznenog prava Randy Zelin.

Iako samo spominjanje u dosjeima ne znači i kaznenu odgovornost, u Americi nijedna istraga nije pokrenuta.

“Kada pročitate sve te e-mailove svih tih bogatih i moćnih ljudi, koji svakako aludiraju na ono što se čini vrlo odvratnim ponašanjem, a sigurno su znali što je radio s tim mladim djevojkama, dakle mislim da je Amerikancima vrlo obeshrabrujuće znati da će mnogi bogati i moćni ljudi izgleda izbjeći kazneni progon”, objašnjava John Fishwick Junior, odvjetnik i bivši savezni okružni tužitelj.

Velik dio dokumenata objavljen je uz zatamnjena imena i skriveni identitet mogućih sudionika. Tako je, unatoč količini objavljenog materijala, stvarni sadržaj u ključnim dijelovima i dalje skriven od javnosti. Pitanje je - zašto?

Obećanja, novac i seks

Rekao joj je da se treba fotografirati u donjem rublju i da ne smije biti stidljiva. Zatim ju je povukao u krilo i masturbirao. Silovana je, prisiljena na seksualne masaže i orgije. Bila je to njegova prva poznata žrtva. Imala je 14 godina.

Maloljetne djevojke mamio je obećanjima o stipendijama i unosnim manekenskim angažmanima.

“Osim što ste plaćali tim maloljetnicama za seksualne aktivnosti, platili ste im i da vam dovedu svoje maloljetne prijateljice kako bi se i s njima upustili u seksualne aktivnosti. Je li to točno?', postavio je Epsteinu pitanje odvjetnik.

"Namjeravam odgovoriti na sva relevantna pitanja u vezi s ovom tužbom. Međutim, trenutno su me moji odvjetnici savjetovali da ne smijem. Savjetovali su mi da moram uložiti svoje pravo na Šesti amandman, svoje pravo na Peti amandman i svoja prava na 14. amandman prema Ustavu SAD-a", odgovorio je Epstein.

Najnoviji objavljeni dokumenti sadrže i videosnimke djevojaka te mladih žena koje poziraju pred kamerom.

Točan broj žrtava nikada nije službeno utvrđen, ali govori se o najmanje nekoliko desetaka, a vjerojatno i više od stotinu djevojaka i mladih žena tijekom više od desetljeća. Njegova dugogodišnja partnerica Ghislaine Maxwell bila mu je desna ruka.

“Ona je bila ta koja je mamila te djevojke, dovodila ih na čaj, šarmirala ih, pokazivala im kako masirati Jeffreyja Epsteina. Te su se masaže pretvarale u odvratne činove seksualnog zlostavljanja. Prikazivala je to ponašanje normalnim, ponekad i sama sudjelovala u seksualnom zlostavljanju”, govori Lisa Bloom, odvjetnica žrtava Jeffreyja Epsteina.

Ghislaine Maxwell trenutačno služi 20-godišnju kaznu zbog pomaganja u regrutiranju i iskorištavanju maloljetnica.

Sam Epstein za svoja djela nikada nije odgovarao. Umro je u pritvoru 2019. godine, čekajući suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Rasplitanje klupka

2005. - policija na Floridi pokreće prvu veliku istragu. Otvaraju kaznenu istragu protiv Epsteina na Floridi, nakon što roditelji 14-godišnje djevojčice tvrde da joj je platio za masažu. Raspliće se klupko žrtava.

2006. - podignuta je optužnica, ali slučaj preuzima FBI. Epstein je optužen samo za nagovaranje na prostituciju. No čelnici lokalne policije ubrzo slučaj prosljeđuju FBI-u, uz obrazloženje da optužba ne odražava razmjere njegova stvarnog ponašanja. Sastavlja se i nacrt optužnice sa 60 kaznenih točaka protiv Epsteina uz mnoštvo dokaza.

2008. - sporazum s tužiteljstvom. Priznaje krivnju po blažim optužbama, ali ni to nije bilo dovoljno. Jeffrey Epstein sklopio je za njega itekako povoljan sporazum s tužiteljstvom na Floridi. Umjesto federalne optužnice za teža kaznena djela, priznao je krivnju po blažim optužbama za prostituciju maloljetnice. Za sve navedeno dobio je 13 mjeseci zatvora, što je služio uz povlašteni režim, s mogućnošću izlazaka iz zatvora tijekom dana.

2015. – 2018. - medijske istrage ponovno otvaraju pitanje načina na koji je slučaj vođen. Miami Herald objavljuje seriju istraživačkih tekstova o Epsteinu. Objave ponovno otvaraju pitanja o tome jesu li utjecajne osobe znale za njegove nezakonite aktivnosti.

Srpanj 2019. - Epstein ponovno uhićen u New Yorku pod federalnim optužbama za trgovinu maloljetnicama. Njegov privatni otok na američkim Djevičanskim Otocima postao je tada predmet istrage.

10. kolovoza 2019. - Pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji. Službeni zaključak: samoubojstvo.

Samoubojstvo

“Na temelju obdukcije, na temelju onoga što znamo o njegovoj prošlosti i ozljedama vrata, uključujući podjezičnu kost, sve upućuje na samoubojstvo. Mnogo je manje u skladu s ubojstvom”, tvrdio je profesor forenzičke znanosti Lawrence Kobilinsky.

Službena istraga zaključila je da je riječ o samoubojstvu. No okolnosti njegove smrti, uključujući propuste u nadzoru, dodatno su potaknule sumnje i nepovjerenje javnosti.

Sve ovo dovodi nas do danas, kada su objavljeni njegovi dosjei. Objavljeni su milijuni stranica materijala, sudskih podnesaka, internih bilješki, transkripata i popratne dokumentacije. Ali ponovno s figom u džepu.

Gotovo svi tvrde da za Epsteinova zlostavljanja maloljetnica i djece nisu znali niti su u tome sudjelovali.

“Upoznao sam Jeffreyja 2011. godine", kazao je Bill Gates, suosnivač Microsofta. “Fokus je uvijek bio na tome da poznaje puno vrlo bogatih ljudi i da ih može nagovoriti da daju novac globalnom zdravstvu. Znate, gledajući unatrag, to je bila slijepa ulica i bilo je glupo provoditi vrijeme s njim. Bio sam jedan od mnogih ljudi koji žale što su ga ikada upoznali”.

“Nemam ništa s Jeffreyjem Epsteinom. Izbacio sam ga iz svog kluba prije puno godina, jer sam mislio da je bolesni perverznjak. Čini se da sam bio u pravu”, rekao je američki predsjednik Donald Trump.

Svi oni sada, kako kažu, žale što su se družili s njim. Svi oni pojavljuju se i u prepiskama i dokumentima. Na primjer, rukom pisane bilješke iz jednog intervjua sa žrtvom čije je ime redigirano, tvrde kako je prevezena u tamnozelenom automobilu u Mar-a-Lago , Trumpovo imanje na Floridi, kako bi se sastala sa sadašnjim američkim predsjednikom Trumpom.

“Najgori ste novinar. Nije ni čudo da CNN nema gledanost zbog ljudi poput vas. Znate, ona je mlada žena. Mislim da vas nikad nisam vidio da se smijete. Poznajem vas deset godina. Mislim da vas nikad nisam vidio da se smijete”, uzrujano je odgovorio novinarki Trum. “Znate li zašto se ne smiješite? Zato što znate da ne govorite istinu i da ste vrlo nepoštena organizacija. I trebali bi vas se sramiti”.

Mnogi su se s Epsteinom družili i nakon što je 2008. godine osuđen. Kako je Epstein uživao tako visoku poziciju, i dalje je predmet brojnih rasprava.

Otvaraju se brojna pitanja na koja žrtve i javnost zahtijevaju odgovore. Istodobno, dosjei su razotkrili i širinu Epsteinovih društvenih kontakata — političara, poslovnih ljudi i javnih osoba. Mnogi su se u dokumentima pojavili kao kontakti ili poznanici, ali bez dokaza o sudjelovanju u kaznenim djelima. Drugim riječima, dosjei su otvorili pogled u mrežu moći, ali nisu dali sve odgovore koje je javnost očekivala.

