Povijesni trend: Rekordan broj Amerikanaca napušta zemlju, Balkan među hit-destinacijama

Sjedinjene Američke Države prvi put od Velike depresije 1930-ih bilježe trend povećanog iseljavanja. Iako se posljednjih mjeseci u kontekstu SAD-a češće govori o deportacijama i strogim viznim pravilima, u pozadini se odigrava tihi egzodus građana SAD-a koji "američki san" sada traže u inozemstvu.

Istraživanja koja je objavio Wall Street Journal pokazuju da bi danas svaki peti Amerikanac htio iseliti u inozemstvo, što je dvostruko više u odnosu na vrijeme recesije 2008. Prema procjenama, iz SAD-a je samo u 2025. godini otišlo 150.000 ljudi, a očekuje se da će taj broj rasti.

Novi američki emigranti svoje motive za odlazak opisuju kao splet ekonomskih razloga, želje za jednostavnijim načinom života i razočaranja trenutačnim smjerom zemlje. Jedan od glavnih razloga za odlazak su niži troškovi života izvan SAD-a jer život u Europi, Aziji i Latinskoj Americi nudi znatno pristupačniju svakodnevnicu, posebno uz trenutačnu inflaciju koja se bilježi u SAD-u.

Amerikancima koji planiraju napustiti zemlju također vrlo bitna stavka je i zdravstvena zaštita – pristupačno javno i privatno zdravstvo u drugim državama privlači velik broj ljudi, od mladih radnika pa do umirovljenika.

Sve više roditelja odlazi kako bi izbjegli stres zbog čestih oružanih napada u školama i osigurali djeci jeftinije i sigurnije visoko obrazovanje. Više od 100.000 mladih Amerikanaca trenutačno studira u inozemstvu, piše WSJ.

U gotovo svih 27 država članica Europske unije broj Amerikanaca obara rekorde. U Portugalu je njihov broj rastao za više od 500 posto od vremena pandemije. U Španjolskoj i Nizozemskoj taj se broj udvostručio u posljednjih deset godina, a prošle godine više Amerikanaca preselilo se u Njemačku nego što je Nijemaca otišlo u SAD.

Osim zapadne Europe, Balkan postaje sve popularniji. Albanija nudi posebnu vizu za američke građane koja im omogućava život i rad, uz godinu dana oslobađanja od poreza na inozemne prihode bez suvišnih pitanja. Agencije za preseljenje bilježe ogroman interes jer Amerikanac u Albaniji može vrlo ugodno živjeti s oko 1.000 dolara mjesečno.

Nova slika iseljenika

Dok su ranije emigrirali uglavnom imućniji pojedinci, slika se danas potpuno promijenila. Agencije prijavljuju neviđen interes prosječnih ljudi, od arhitekata i inženjera, preko razvedenih osoba u srednjim godinama koje traže novi početak, do osoba s invaliditetom koje žive na socijalnim davanjima. Prijave za strana državljanstva i odricanja od američkih putovnica ruše sve rekorde.

Masovni egzodus Amerikanaca postavlja veliko pitanje za državu koja se 250 godina ponosila statusom poželjne destinacije za imigrante: znači li novi američki san zapravo više ne živjeti u Americi?, zaključuje WSJ.