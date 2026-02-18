Nove sankcije za Lukašenka: Oduzimaju mu se priznanja i zabranjuje ulazak u zemlju

Ukrajina je zbog pomaganja Rusiji u održavanju rata protiv Ukrajine uvela novi paket sankcija protiv bjeloruskog čelnika Aleksandra Lukašenka, potvrdio je Zelenski.

"Znatno ćemo pojačati napore kako bismo se suprotstavili svim oblicima njegova sudjelovanja u ubijanju Ukrajinaca. Radit ćemo s partnerima kako bi to imalo globalni učinak", potvrdio je ukrajinski predsjednik.

Rusija je, prema njegovim riječima, krajem 2025. u Bjelorusiji rasporedila mrežu relejnih sustava za upravljanje dronovima, čime je proširila svoju sposobnost napada na sjeverne ukrajinske oblasti, uključujući Kijev i Volinj. Ti sustavi omogućili su neke od napada na energetsku i željezničku infrastrukturu koji inače "ne bi bili mogući".

Zelenski je dodao da više od 3.000 bjeloruskih tvrtki opskrbljuje Rusiju strojevima i komponentama, uključujući dijelove koji se koriste u proizvodnji projektila. Rusija, prema njegovim riječima, na teritoriju Bjelorusije gradi i infrastrukturu za buduće raspoređivanje projektila Orešnik, što predstavlja "očitu prijetnju ne samo Ukrajincima nego i svim Europljanima", piše Kyiv Independent.

"Lukašenko već dulje vrijeme trguje suverenitetom Bjelorusije kako bi očuvao vlastitu moć. Pomaže Rusima u zaobilaženju globalnih sankcija zbog ove agresije, aktivno opravdava ruski rat, a sada dodatno povećava svoje sudjelovanje u njegovu širenju i produljenju. Za to će snositi posebne posljedice", poručio je Zelenski.

Sankcije uključuju, između ostalog, ograničavanje viza, zamrzavanje imovine i djelomični ili potpuni prekid trgovinskih operacija, prekid međunarodne suradnje u više sektora; sprečavaju prijenos sredstava izvan Ukrajine, kao i sudjelovanje u privatizaciji i javnim nabavkama.

Lukašenku će se oduzeti licence i druge dozvole za obavljanje određenih aktivnosti, kao i ukrajinske nagrade i priznanja. Zabranjen mu je ulazak u zemlju.