FOTO Veliko otkriće u srcu Afrike: Neobični majmun postao senzacija

Majmun prepoznatljiv po upečatljivim ružičasto-narančastim usnama i crnom licu, koji obitava u prašumama Demokratske Republike Kongo, službeno je potvrđen kao nova vrsta u znanosti.

Ovog crnokrznog primata istraživači su uočili i fotografirali visoko u krošnjama gustih tropskih šuma Nacionalnog parka Lomami, smještenog u središnjem istočnom dijelu zemlje.

Znanstvenici otkrili novu vrstu majmuna - 1 Foto: SWNS / SWNS / Profimedia

Zaštitari prirode koji djeluju na tom području prvi su put prijavili susret s ovom neobičnom životinjom još 2008. godine, no tada su uspjeli snimiti tek jednu mutnu fotografiju.

Tek nakon novog opažanja deset godina poslije međunarodni tim znanstvenika pokrenuo je opsežno istraživanje kako bi pronašao i proučio tajanstvenog primata. Njihov rad potvrdio je da je riječ o dosad nepoznatoj vrsti.

Ovo je tek peta nova vrsta afričkog majmuna koja je otkrivena u posljednjih 75 godina.

Znanstvenici otkrili novu vrstu majmuna - 3 Foto: SWNS / SWNS / Profimedia

Jednu od vodećih uloga u istraživanju imao je Junior Amboko, doktorand na Sveučilištu Florida Atlantic. Potraga za novom vrstom uključivala je snimanje glasanja životinja, fotografiranje te detaljne genetske analize.

Rezultati istraživanja objavljeni su u uglednom znanstvenom časopisu PLoS One.

Amboko je za BBC News izjavio kako je bio nevjerojatan osjećaj gledati u lice životinje za koju je tako malo ljudi uopće znalo da postoji. U znanstvenom smislu, otkriće nove vrste znači njezino službeno opisivanje i potvrdu da se tijekom evolucije genetski razvila kao zasebna vrsta.

Premda je znanost tek sada službeno opisala ovu životinju, lokalno stanovništvo odavno zna za njezino postojanje te je naziva Likweli.

Ipak, Amboko ističe kako su ovi majmuni iznimno plašljivi te većinu vremena provode skrivajući se visoko u krošnjama drveća.

Znanstvenici otkrili novu vrstu majmuna - 4 Foto: SWNS / SWNS / Profimedia

"Tijekom istraživanja razgovarali smo sa stanovnicima 52 sela u blizini njihova staništa, no samo su ljudi iz osam sela rekli da su ih ikada vidjeli", prisjetio se.

Međunarodni istraživački tim, koji su činili znanstvenici iz Demokratske Republike Kongo, Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke, novoj je vrsti dodijelio latinski naziv Colobus congoensis, u čast iznimne prirodne raznolikosti Konga.

Nova vrsta pripada skupini kolobusa, afričkih majmuna poznatih po tome što nemaju palčeve.

"Riječ je o iznimno važnim afričkim primatima koji nemaju palčeve", pojasnila je profesorica Kate Detwiler sa Sveučilišta Florida Atlantic.

"To su biljojedi koji žive u krošnjama šuma i imaju ključnu ulogu u očuvanju šumskog ekosustava. Smatramo da značajno pridonose rasprostranjivanju sjemenja i potiču njegovo klijanje, čime sudjeluju u prirodnoj obnovi šuma".

Profesorica Detwiler smatra kako njihove neobično jarke oznake na licu vjerojatno služe kao vizualni signal drugim jedinkama iste vrste. Moguće je da imaju važnu ulogu u privlačenju partnera tijekom razdoblja parenja ili pak omogućuju međusobno prepoznavanje životinja.

Ove majmune odlikuje i karakteristično duboko glasanje nalik rikanju.

"Često ih možete čuti, ali ih je vrlo teško ugledati", rekao je Amboko.

Znanstvenici vjeruju da je riječ o rijetkoj vrsti čija je rasprostranjenost ograničena na mali dio šume u kojem pronalazi odgovarajuće stanište i dovoljno hrane za opstanak.

Budući da se ovi majmuni love zbog mesa, istraživači se nadaju kako će njihovo službeno priznavanje kao zasebne vrste, Colobus congoensis, otvoriti put njihovoj zakonskoj zaštiti.

Ističu i kako je pred njima još mnogo posla jer o ovoj tajanstvenoj vrsti znaju vrlo malo. U planu su nova terenska istraživanja kojima žele procijeniti brojnost populacije te detaljnije proučiti njezino ponašanje, način života i potrebe za očuvanjem.