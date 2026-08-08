Ubojica poznatu političarku nasmrt izudarao čekićem: Sada se pojavio neočekivani trag

Istraga brutalnog ubojstva bivše britanske ministrice Ann Widdecombe proširila se i na incident u domu Nigela Faragea.

Protuteroristička policija ponovno istražuje što se ondje dogodilo u travnju prošle godine i provjerava postoji li veza između ta dva slučaja.

Kako doznaje BBC, riječ je o događaju koji je čelnik stranke Reform UK opisao kao ubacivanje "zapaljene naprave" kroz otvor za poštu na ulaznim vratima njegova doma.

Policija je tada slučaj vodila kao pokušaj provale. Utvrđeno je da su vrata oštećena, ali ništa nije ukradeno. U istrazi su sudjelovali londonska policija i protuteroristički istražitelji, no nitko nije uhićen pa je slučaj zatvoren.

Sada je otkriven trag koji tada nije bio istražen. Policija nije objavila o kakvom je tragu riječ niti kako bi incident u Farageovu domu mogao biti povezan s ubojstvom Widdecombe, piše BBC.

Zbog mogućeg propusta pokrenuta je i istraga postupanja jednog člana protuterorističke policije. Sumnja se da tijekom prve istrage nije prepoznao i provjerio trag koji je mogao biti važan.

Protuteroristička policija poručila je da će u potpunosti surađivati s tijelom koje nadzire rad policije.

Ann Widdecombe, 78-godišnja bivša konzervativna ministrica i glasnogovornica Reform UK- a, pronađena je 9. srpnja mrtva u svojem domu u Devonu s teškim ozljedama glave. Za njezino ubojstvo optužen je 28-godišnji Joshua Kerry.

Prema navodima tužiteljstva iznesenima na sudu, Widdecombe je dan ranije ručala u svojem domu kada je Kerry navodno stigao automobilom i ušao u kuću. Tužiteljstvo tvrdi da ju je 21 put udario čekićem u glavu, srušio sa stolca, a zatim iz njezine torbice uzeo novčanik. U kući je navodno proveo oko dvije minute prije nego što je otišao.

Kerry je 11. srpnja uhićen zbog sumnje na ubojstvo. Dva dana poslije uhićen je i zbog sumnje na počinjenje, pripremu ili poticanje terorističkih djela, ali za terorizam nije optužen.

Istražitelji i dalje pokušavaju utvrditi motiv ubojstva, uključujući moguću političku ili terorističku pozadinu.

Widdecombe je 23 godine bila konzervativna zastupnica, a tijekom 1990-ih obnašala je ministarske dužnosti u vladi Johna Majora. Kasnije je bila zastupnica stranke Brexit u Europskom parlamentu, a u vrijeme smrti bila je glasnogovornica Reform UK-a za imigraciju i pravosuđe.