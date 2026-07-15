Što turisti stvarno misle o Hrvatskoj? Analiza otkrila tko nam je najveći konkurent, ali i što nam gosti najviše zamjeraju

Što turisti stvarno misle o Hrvatskoj? Pronaći cjelovit odgovor na ovo pitanje zahtjevan je posao.

IT stručnjak Ivan Ivanković iz Zagreba zato je odlučio napraviti ono što čovjek sam ne može - uz pomoć umjetne inteligencije doći do odgovora na to pitanje.

Mediteranski indeks donosi zanimljive zaključke, a količina podataka koju su obradili u dva dana je nevjerojatna. Čak je i umjetna inteligencija radila bez prestanka.

"Mediteranski indeks, analiza, ima 1.6 milijuna ocjena turista i njihovih recenzija. Tako da je to obraditi nekoj osobi ili cijelom timu ljudi gotovo nemoguće. Čak i prikupiti te podatke je vrlo teško. Stoga sam koristio najnovije AI modele, odnosno Fable 5, koji je inače američka vlada zabranila zbog velikih mogućnosti. On je dizajnirao cijeli proces.

Količina teksta je otprilike velika kao 350 knjiga o Harryju Potteru i to svih sedam. To je ogroman broj podataka koje osobe jednostavno ne mogu napraviti", rekao je Ivanković.

Ivan Ivanković, IT poduzetnik Foto: Dnevnik Nove TV

Objasnio je da su korištena dva glavna izvora podataka.

"Google koji ima maps i reviews, i Booking. Booking nam je bio jako zanimljiv jer precizno definira lokaciju odakle gost dolazi, a Google Reviews nam govori općenito o destinacijama gdje se ide", dodao je.

Šumu podataka iz rezultata analize sažela je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

Uspoređivale su se Hrvatska, Italija, Španjolska, Grčka i Turska. Hrvatska, u globalu gledano, ima najbolje ocjene. Druga je priča uspijemo li to i kapitalizirati, ali o tom potom, rekla je Štrbac.

Što se smještaja tiče, tu Hrvatska pobjeđuje. Slijedi Grčka, riječ je o razlici u promilima, ali ipak su na drugom mjestu. Zatim Italija, Turska pa Španjolska.

Turisti - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Hrvatski hoteli primjerice nose najvišu prosječnu ocjenu profesionalnog smještaja, a nepristojno osoblje spominje se rjeđe nego u drugim zemljama. Ali ima kvaka, to prvo mjesto držimo zbog domaćih gostiju.

Izuzmemo li Hrvate iz Hrvatske, Grke iz Grčke i tako dalje, ostavimo li samo ocjene stranih gostiju u svakoj zemlji - situacija se mijenja. Tada vodstvo preuzima Grčka.

Zanimljivo je svakako da najviše ocjene dobivamo od gostiju iz Srbije. Zapravo to su ujedno i najviše ocjene koje ijedna zemlja dobiva od stranih gostiju na Mediteranu.

Osim ocjenama za smještaj možemo biti zadovoljni i ocjenama na Googleu za sve kategorije - dakle restorane, barove, kafiće, plaže i slično. Udio takozvanih ljutitih recenzija, dakle recenzija koje Hrvatskoj daju jednu ili dvije zvjezdice je među najnižima, manje ima samo Grčka.

Tu se već nazire da nam je Grčka najveći konkurent.

Prema ocjenama sudeći, čini se, da među svjetskim putnicima pada oduševljenje Mediteranom. Svih pet zemalja bilježi pad gostiju koji kažu - vrijedilo je. No u neke se vraćaju više nego u Hrvatsku.

Turisti - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Od 12 nacija koje u svim zemljama čine najbrojnije goste, 11 ih bolje ocjene daje Grčkoj.

Ono što bi Hrvatsku još trebalo zabrinuti jest da smo najtanji kad je najvažnije, odnosno u predsezoni i posezoni puno smo bolje ocijenjeni nego u samoj špici sezone. Glavna zamjerka su cijene. Hrvatska drži neslavno prvo mjesto u broju recenzija koje spominju riječ - preskupo. I nije riječ o smještaju nego o izvanpansionskoj potrošnji.

Turska nema značajan broj recenzija u kojima se gosti žale na skupoću.

Stanje je sljedeće kada se u Hrvatskoj, Italiji, Španjolskoj i Grčkoj usporede najčešće kategorije - cijena kave, cijena vode i cijena koktela.

Imamo najskuplju vodu. Najmanje nam zamjeraju cijenu kave. Kokteli bi mogli biti pristupačniji, ali daleko od toga da smo najskuplji.

Pohvalno je svakako što nas gosti ocjenjuju skupima, ali poštenima. Hrvatska je zemlja u kojoj se gosti najmanje žale na prevare, skrivene troškove ili takozvanu klopku za turiste.

Najveći konkurent nam je Grčka, pa valja usporediti što gosti najviše hvale. U Hrvatskoj lokaciju, u Grčkoj osoblje. Ocjenjivala se još hrana, soba i čistoća. U svim kategorijama Grčka ima više pohvala, ali dobra je vijest da su to kategorije koje se mogu poboljšati.

Turisti se najviše žale na bežični internet, klima uređaj, parking, buku, čistoću i vodu odnosno tuš. Tu padamo na parkingu i klimi, a iznenađujuće, ne stojimo najbolje ni s internetom.

Turisti - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Još jedna stvar koju nam turisti jako zamjeraju i prema kojoj smo najgori usporedimo li sve zemlje jest mogućnost bezgotovinskog plaćanja. Dakle mnogi primaju samo gotovinu.

U istraživanju je još mnogo usporedbi, no valja napomenuti da nije riječ o statističkim podacima već stavljanju u kontekst dojma koji su gosti sami imali potrebu javno podijeliti.