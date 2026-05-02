Dronovi pogodili najskuplje Putinove igračke: Oštećeni avioni vrijedni stotine milijuna dolara

Ukrajinske bespilotne letjelice 25. travnja napale su ruski vojni aerodrom Shagol u Čeljabinsku, pri čemu su oštećena četiri borbena zrakoplova, uključujući dva najmodernija Su-57 i jedan Su-34, potvrdio je zapovjednik ukrajinskih snaga bespilotnih sustava Robert Brovdi.

Prema ranijim podacima ukrajinskog Glavnog stožera, u napadu su uništeni jedan Su-57 i jedan Su-34, no nove informacije upućuju na veću štetu. Napadnuti zrakoplovi nalazili su se oko 1700 kilometara od ukrajinske granice, što pokazuje domet ukrajinskih dronova, piše Kyiv Independent. Objavljene satelitske snimke prikazuju oštećenja na aerodromu, uključujući uništeno vozilo za servisiranje zrakoplova. Nakon napada, oštećeni avioni premješteni su u hangare.

Brovdi ističe da su upravo ovakvi ciljevi ključni jer ruski Su-34 mogu nositi vođene bombe i rakete te napadati ciljeve na velikim udaljenostima, dok Su-57 predstavlja prijetnju i zrakoplovima i protuzračnoj obrani. Procjenjuje se da jedan Su-34 vrijedi između 35 i 50 milijuna dolara, dok cijena Su-57 doseže i do 120 milijuna dolara.

Napad na Šagol dio je šire strategije Ukrajine koja sve češće pogađa rusku vojnu infrastrukturu duboko u pozadini, pokušavajući smanjiti sposobnost ruskih zračnih napada. Ruske vlasti zasad nisu komentirale ove navode.