Trumpov čovjek pokušao šarmirati Grenlađane: Donio im šilterice i čokolade, oni mu jasno dali do znanja što misle

Izaslanik Donalda Trumpa Jeff Landry posjetio je Grenland, na ulici dijelio kape s natpisom "Učinimo Ameriku ponovno velikom", a djeci davao kekse s komadićima čokolade. Bez obzira na njegova obećanja o prijateljstvu, mnogi na Grenlandu vide u njemu nametljiv američki pristup za osvajanje kontrole nad teritorijem otoka, ideje koju je američki predsjednik više puta ponovio.

U razgovoru za Euractiv u centru Nuuka Landry, koji je ujedno i guverner Louisiane, tvrdio je da je putovanje veliki uspjeh te su svi koje je sreo reagirali vrlo pozitivno. Kasnije je naglasio i da Grenlanđani "žele biti bliže Americi".

Na pitanje žele li i Grenlanđani biti Amerikanci, odgovorio je: "Mislim da žele imati puno bolji odnos s Amerikom. Mislim, zanimljivo je da su prije Trumpa, očito, predsjednici ignorirali Grenland. I, iskreno, moram reći da su vjerojatno i prije Trumpa bili ignorirani. Dakle, da, budite sigurni, više ih ne ignoriramo."

Njegov posjet dolazi nakon što je američki predsjednik više puta izrazio interes za kupnju ili čak aneksiju Grenlanda kako bi postao dio SAD-a, unatoč snažnom protivljenju lokalnog stanovništva.

Premijer otoka Jens-Frederik Nielsen izjavio je ovog tjedna da se stav Grenlanda nije promijenio te da su neovisnost i samouprava i dalje krajnji ciljevi. Nielsen je lokalnim medijima rekao da ne planira sudjelovati u otvaranju nove zgrade američkog konzulata u četvrtak.

Landry je na Grenland stigao u ponedjeljak s malom delegacijom koja je napustila zračnu luku izravno s piste bez prolaska kroz terminal. Nije bilo javnog dočeka. Ubrzo nakon toga ispred hotela Aurora Apartments u središtu Nuuka, gdje je delegacija smještena, istovarene su kutije crvenih šilterica s natpisom MAGA.

Točno ispred hotela delegacije postavljeno je nekoliko plakata s natpisom "USA ASU" u znak prosvjeda protiv američkih gostiju – "asu" na grenlandskom znači 'stani'.

U američkoj delegaciji bio je američki liječnik, koji se predstavio kao volonterski promatrač grenlandskog zdravstvenog sustava.

Grenlandska ministrica zdravstva Anna Wangenheim oštro je kritizirala posjet, optužujući američku delegaciju da Grenlanđane tretira kao "eksperimentalne subjekte u geopolitičkom projektu".

Još jedan uvid u Landryjevu misiju dogodio se u utorak ujutro, kada su ga lokalni mediji vidjeli kako razgovara sa skupinom djece u Nuuku.

"Ako dođete u guvernerovu vilu u Louisiani, možete pojesti čokoladnih kolačića koliko želite", čulo se da govori u videu koji se brzo proširio internetom.

“—If you come to the Governor’s Mansion in Louisiana, you can have all the chocolate chip cookies you can eat.”



U utorak je u Nuuku je otvorena konferencija Budući Grenland, kojoj su prisustvovali međunarodni poslovni lideri i diplomati. S nje su poslane jasne poruke da Grenland ne želi biti dio Amerike.

Konferenciji je vrlo kratko prisustvovao i Landry, a istovremeno je u Nuuk stigao i Jozef Síkela, povjerenik EU-a za razvoj. Za razliku od Landryja, njega je na aerodromu dočekao grenlandski ministar vanjskih poslova Múte B. Egede prije nego što se uputio na sastanak s Nielsenom.

Povjerenik EU-a nije se sastao s američkim izaslanikom, a Euractivu je rekao i da nije primio poziv za bilateralni sastanak ili za prisustvovanje inauguraciji novog američkog konzulata u srijedu.

Nepokolebljiv hladnim arktičkim prijemom, Landry je danskoj televizijskoj postaji DR rekao: "Samo želim doći ovamo i steći puno prijatelja."