Nisu preživjeli cijene goriva: Ugašena aviokompanija, tisuće ostaju bez posla

Niskobudžetni avioprijevoznik u stečaju Spirit Airlines prestao je s radom u subotu i postao prva žrtva industrije povezana s ratom u Iranu, nakon što nije uspio osigurati podršku vjerovnika prema planu američke vlade za spašavanje tvrtke.

Slom prvog prijevoznika zbog udvostručenja cijena mlaznog goriva tijekom rata u Iranu koji traje već dva mjeseca rezultirat će gubitkom tisuća radnih mjesta. Udarac je to predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je predložio 500 milijuna dolara za spašavanje Spirita unatoč protivljenju nekih od svojih najbližih savjetnika i mnogih republikanaca u Kongresu.

Prva je ovo likvidacija nekog američkog prijevoznika veličine Spirita - koji je u jednom trenutku činio pet posto američkih letova - u dva desetljeća. Spirit je utjecao na održavanje nižih cijena na tržištu gdje se natjecao s velikim prijevoznicima.

Točka na i

"Nažalost, unatoč naporima tvrtke, nedavni značajan porast cijena nafte i drugi pritisci na poslovanje značajno su utjecali na financijske izglede Spirita", rekao je Spirit u izjavi u kojoj je najavio "uredno gašenje poslovanja".

Trump je u petak rekao da je Bijela kuća dala Spiritu i njegovim vjerovnicima konačni prijedlog za spašavanje, nakon što su pregovori zapali u zastoj oko paketa financiranja od 500 milijuna dolara koji bi pomogao zrakoplovnoj tvrtki da nastavi poslovati kroz stečaj.

Ministar prometa Sean Duffy rekao je za Reuters da je pokušao nagovoriti mnoge zrakoplovne tvrtke da kupe Spirit, ali nije pronašao kupce. "Kakvu bi to kompaniju netko kupio?" Duffy je upitao. "Ako ih nitko drugi ne želi kupiti, zašto bismo ih mi kupili?"

Spirit je postigao dogovor sa svojim vjerovnicima koji bi mu pomogao da izađe iz drugog bankrota do kasnog proljeća ili ranog ljeta. Ali ti su planovi propali nakon rata koji je izazvao nagli porast cijena mlaznog goriva.

Naime, plan restrukturiranja Spirita pretpostavljao je troškove mlaznog goriva od oko 2,24 dolara po galonu u 2026. Cijene su se do kraja travnja popele na oko 4,51 dolar po galonu, ostavljajući prijevoznika nesposobnim preživjeti bez novog financiranja.