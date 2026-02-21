Obavijesti Foto Video Pretražite
"DJECA KOJU JE UBIO SUSTAV"

"Sustav me kaznio za smrt sina! Ukrali su od mrtvog djeteta": Prosvjedi u Sarajevu ne jenjavaju, ispričana potresna svjedočanstva

Piše Hina, 21. veljače 2026. @ 15:26 komentari
Prosvjed u Sarajevu
Prosvjed u Sarajevu Foto: Antonio Balic/Cropix
Na čelu kolone bio je istaknut transparent s fotografijama mladih ljudi i djece koja su smrtno stradala u različitim incidentima pod nerazjašnjenim okolnostima.
