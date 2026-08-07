VIDEO Dramatična snimka iz Japana: Pogledajte trenutak kada je potres zatresao operacijsku salu

Prošli je tjedan razoran potres magnitude 7,1 pogodio jugozapad Japana, a dramatične snimke i dalje izlaze u javnost. Jedna od njih stiže s nadzornih kamera bolnice u Kumamotu, gradu na otoku Kyushu, koji se još uvijek oporavlja od potresa.

Snimka prikazuje liječnike koje je potres zahvatio u operacijskoj sali. Na snimci, zabilježenoj 28. srpnja, operacijska sala se počinje ljuljati, a predmeti letjeti na sve strane po prostoriji. Dvoje liječnika pridržava operacijski stol i štiti pacijenta, dok se svjetla pale i gase, a ostali pokušavaju zadržati ravnotežu.

Jedan član osoblja pao je na pod dok je pokušavao osigurati opremu koja se pomicala.

Ipak, operacija je poslije nastavljena i uspješno završena, a bolnica se 5. kolovoza vratila normalnom radu, javlja The Telegraph.

WATCH: Surgeons were caught in the July 28 Kumamoto earthquake during an operation, with one doctor securing the emergency exit while the rest of the surgical team shielded the patient throughout the quake.pic.twitter.com/6iGsjWqxjB — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Posljedice potresa

Trideset osam ljudi poginulo je tijekom potresa, a više od 120 ih je ozlijeđeno.

Potres je izazvao eksploziju u trgovačkom centru i srušio tvornički dimnjak, priopćile su vlasti prefekture Kumamoto. Zgrade su se urušavale, tisuće kućanstava ostale su bez električne energije, a ceste diljem regije bile su veoma oštećene.

Najmanje 79.000 ljudi ostalo je bez vode, a 3500 bez električne energije danima, dok su temperature dosezale 35 stupnjeva. Oko 9000 evakuiranih boravilo je u skloništima. Podrhtavanje tla osjetilo se čak i u Južnoj Koreji.

Jedno od najteže pogođenih područja u Kumamotu bio je grad Hikawa, gdje su dužnosnici naveli da je više od 800 od ukupno 4500 kuća uništeno ili oštećeno.

Mnogi stanovnici koji su morali napustiti svoje domove bili su prisiljeni spavati u automobilima na parkiralištima diljem grada.