Pokolj na plaži šokirao je svijet, a sada će se čuti svjedočanstva ljudi koje je pogodio: "Važno je da ljudi shvate..."

Javna saslušanja o masovnoj pucnjavi na plaži Bondi u prosincu počinju u ponedjeljak, u okviru šire nacionalne istrage u kojoj će svjedoci govoriti o osobnim iskustvima eskalacije antisemitizma u Australiji.

Napad na proslavu Hanuke u kojem je ugašeno 15 života uslijedio je nakon niza antisemitskih incidenata u Australiji, podsjeća Reuters, uz napomenu da je poslije napada australska javnost pozvala na strože zakone o posjedovanju oružja i snažnije djelovanje protiv antisemitizma.

U prvom bloku javnih saslušanja istraživat će se priroda i učestalost antisemitizma u Australiji, objasnila je umirovljena sutkinja Virginia Bell, koja predvodi istragu Kraljevskog povjerenstva.

"Oštar porast antisemitizma kojem svjedočimo u Australiji zabilježen je i u drugim Zapadnim zemljama i čini se da je jasno povezan s događajima na Bliskom istoku", rekla je Bell.

"Važno je da ljudi shvate koliko brzo takvi događaji mogu izazvati ružne demonstracije neprijateljstva prema australskim Židovima samo zato što su pripadnici židovskog naroda", istaknula je sutkinja.

Kraljevsko povjerenstvo o antisemitizmu i socijalnoj koheziji od građana je zaprimilo preko 5700 podnesaka.

Neki od svjedoka koji će u ponedjeljak dati iskaz bit će kći žrtve napada na plaži Bondi, čelnici iz zajednice te osoba koja je preživjela holokaust. Nekima od njih omogućeno je anonimno svjedočenje zbog strahovanja da bi mogli biti izloženi "neprijateljskoj pozornosti".

"Prikladno je da započnemo slušanjem svjedočanstava običnih pripadnika židovske zajednice o tome kako doživljavaju antisemitizam u svom životu", rekla je Bell, dodavši da je povjerenstvo zaprimilo niz podnesaka od pripadnika židovske zajednice u kojima su opisani antisemitski incidenti ili načini ponašanja.

Mjesto pucnjave na plaži Bondi u Australiji Foto: Afp

Prošli četvrtak povjerenstvo je objavilo preliminarno izvješće u kojem u 14 početnih preporuka savjetuje, između ostaloga, jačanje osiguranja židovskih javnih događanja te daljnje antiterorističke reforme i reforme zakona o oružju.

Drugi blok saslušanja krajem mjeseca bit će usmjeren na okolnosti koje su dovele do napada na plaži Bondi te na probleme koje je komisija ustanovila u preliminarnom izvješću.

Komisija bi konačno izvješće trebala objaviti 14. prosinca, točno godinu dana od napada na plaži Bondi.