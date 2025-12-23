"Ovo je čudo": Policajac heroj koji je upucan tijekom užasa na australskoj plaži pušten iz bolnice

Policajac pripravnik Jack Hibbert, koji je u službi tek četiri mjeseca, bio je u patroli kada su dvojica naoružanih napadača otvorila vatru te ranila više od 40 ljudi i usmrtila njih 15 na plaži Bondi u australskom gradu Sydneyju.

Hibbert (22) je upucan u rame i u glavu, zbog čega je izgubio vid na jedno oko, ali sada se oporavlja kod kuće, potvrdila je njegova obitelj u priopćenju.

"Kao obitelj nismo mogli tražiti više. Naš Jack će biti kod kuće za Božić, što se čini kao čudo", objavila je obitelj.

Zahvalili su javnosti na golemoj podršci te pohvalili medicinsko osoblje zbog iznimne skrbi i predanosti, izvijestio je BBC.

"Iako je kod kuće, još se oporavlja i u ovom će mu razdoblju trebati mir, podrška i pozitivne misli", dodala je obitelj.

Čak i nakon što je upucan, policajac Hibbert nastavio je pomagati sudionicima festivala sve dok fizički više nije mogao, ranije je izjavila njegova obitelj.

"Mnogi njegovi kolege koji su bili prisutni te večeri posjetili su ga u bolnici i svjedočili o Jackovoj hrabrosti tijekom incidenta. Opisali su kako je Jack postupao i da se kretao prema ljudima kojima je bila potrebna pomoć, a nije bježao od opasnosti", navela je njegova obitelj.

Hibberta je u bolnici prošlog tjedna posjetio povjerenik policije Novog Južnog Walesa, Mal Lanyon, koji je rekao da će policija stati uz Hibberta i pronaći mu odgovarajuće dužnosti nakon oporavka.

Policija tvrdi da su osumnjičeni napadači bili inspirirani ideologijom Islamske države te da su ciljali židovski festival. Naveed Akram (24) optužen je za 59 kaznenih djela, uključujući 15 za ubojstvo i jednu za terorizam. Drugog napadača, njegova oca Sajida Akrama, na mjestu događaja ubila je policija.