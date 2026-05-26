Poznato tko je hrvatski planinar stradao u BiH: "Ostat će zauvijek dio naših sjećanja"

Gorska služba spašavanja Prenj objavila je da je pronađeno tijelo nestalog hrvatskog planinara za kojim su spasioci tragali od nedjelje.

Nakon dojave o nestanku na području Visočice pokrenuta je opsežna akcija u kojoj je sudjelovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Kantona Sarajevo, policijska patrola postaje Konjic te veći broj planinara koji su pružali informacije i pomoć na terenu.

Nakon zahtjevne akcije izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu tijelo nastradalog planinara predano je PU Konjic malo poslije ponoći.

Planinarsko društvo Skitaci Labin objavilo je da je riječ o njihovu članu i prijatelju Mirsadu Heveševiću.

"Njegov vedar duh, zajednički usponi i ljubav prema planinama ostat će zauvijek dio naših sjećanja. Obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali izražavamo iskrenu sućut", objavili su iz društva.

Predsjednik planinarskog društva Livio Faraguna ispričao je Igoru Radiću za Istarski.hr kako je Hevešević stradao nakon nesretnog pokliznuća tijekom povratka s izviđanja staze, koju je društvo planiralo posjetiti za mjesec dana. Dodao je da nije bila riječ o padu s velike visine, već o nesretnom spletu okolnosti.

"Vraćajući se s izviđanja nakratko je skrenuo sa staze kako bi pogledao stećke. Tada se, nažalost, poskliznuo o kamen koji se izmaknuo i zadobio kobne ozljede", rekao je Faraguna.

"Mirsad je bio izvrsna osoba. Teško mi je govoriti o tome jer smo bili bliski. Ovo je nenadoknadiv gubitak za naše društvo. Uvijek je bio spreman uskočiti i pomoći, bio je planinarski vodič, sudjelovao je u označavanju staza, bio je omiljen", dodao je.