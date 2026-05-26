HDZ poručio Tomaševiću: "A kaj ćemo sad, gradonačelniče?"

Saborski zastupnici HDZ-a Krunoslav Katičić i Maksimilijan Šimrak poručili su u utorak kako je slučaj Koste Kostanjevića dokaz licemjerstva i neodgovornog ponašanja zagrebačke gradske vlasti, predvođene Možemo! te priznanje modela korupcije i kriminala kojim SDP i Možemo! vode Zagreb.

Zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić rekao je na konferenciji za novinare kako je bliski suradnik stranke Možemo!, Kosta Kostanjević potpisao nagodbu što je priznanje o priznanju krivnje u kojem je potvrdio da je osobno u ruke primio 450 tisuća eura, za što je dobio dvije i pol godine zatvora.

"Bitno je da se tu pokazuje sva laž i licemjerje onoga što se događa na političkoj sceni, posebno stranke Možemo!, u kojem su odjednom svi oni nestali. Otkazuju se presice, nema očitovanja", istaknuo je Katičić, zapitavši se što bi bilo da se nešto slično dogodilo, da je u to involviran netko iz Hrvatske demokratske zajednice?

Dodao je i kako je najveći apsurd što Grad Zagreb uopće nije na vrijeme predao imovinsko-pravni zahtjev koji se mora podnijeti do zaključenja dokaznog postupka, a riječ je o iznosu od 450 tisuća eura.

"Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo! Malo ću parafrazirati BBB i plakat na jednoj utakmici - A kaj ćemo sad, gradonačelniče?”, poručio je Katičić.

Šimrak: Kostanjevićeva presuda urušila narativ koji je Tomašević pokušao "prodati"

Saborski zastupnik Šimrak rekao je kako je nagodba Koste Kostanjevića u potpunosti urušila narativ koji je pokušao "prodati" gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Afera Hipodrom više nije politička konstrukcija, što su silno željeli prikazati, nego priznanje jednog modela korupcije i kriminala kojim SDP i Možemo! vode Grad Zagreb i sustava koji služi da se iz gradske blagajne izvlači novac i zato ovo više nije samo pitanje Kostanjevića, nego Tomislava Tomaševića koji ga je politički štitio”, istaknuo je Šimrak.

Rekao je i kako je gradonačelnik imao obraza upirati prstom u institucije koje su radile svoj posao i umjesto da je pomogao u razotkrivanju kriminala rekao je kako ne vjeruje da je taj čovjek kriv.

"Zamislite da se radilo o nekom iz HDZ-a. Ti isti ljudi iz Možemo! tu bi osobu osudili prije nego što bi uopće imala priliku kročiti u sudnicu. Sada, kada se radi o nekom njihovom, onda je to tajming. Takvo licemjerstvo i takav modus operandi pokazuju u svemu”, izjavio je Šimrak.

Na novinarsko pitanje je li politička odgovornost gradonačelnika samo zato što je stao na stranu Koste Kostanjevića ili je u pitanju nešto malo šire, Katičić je odgovorio da iza svega stoji gradonačelnik Tomislav Tomašević koji godinu dana relativizira cijeli slučaj u kojem se legitimno postavlja pitanje gdje je 450 tisuća eura što nije mali novac.

Novinari su Katičića pitali i kako ocjenjuje Ivana Turudića nakon dvije godine na čelu DORH-a na što je odgovorio da „kada se govori o državnom odvjetništvu, onda se govori samo o onim proklamiranim medijski interesantnim slučajevima koji se tiču nekakve kazneno-pravne odgovornosti”.

"Iza rada državnog odvjetnika imate čitavu lepezu raznoraznih postupaka koji se vode u građanskom pravnom smislu i u arbitražama i u svim tim drugim tekovinama, a meni se čini i moj dojam je da je dokazano da se radi po pravilima struke i da nema nekakvih problema”, rekao je Katičić.

Što se tiče slučaja HDZ-ovog europarlamentarca Tomislava Sokola, Katičić je odgovarajući na novinarsko pitanje rekao da nema pravorijeka i da se ta tema želi nametnuti, da se vode razgovori i da će Predsjedništvo sukladno proceduri, Etičkom kodeksu i Statutu, donijeti svoju odluku i da će posljednju riječ imati Visoki časni sud HDZ.