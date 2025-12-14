UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Najmanje 10 mrtvih u pucnjavi na popularnoj plaži! "Izbjegavajte područje"

Na poznatoj plaži Bondi u Sydneyju ispaljeno je više hitaca, a prema prvim informacijama na mjestu događaja ima više žrtava.

Policija savezne države Novi Južni Wales pozvala je građane da izbjegavaju to područje dok traje policijska intervencija.

Jedan napadač je navodno ubijen, a drugi ranjen u policijskoj intervenciji. Prema prvim informacijama ubijeno je 10 osoba, među kojima su i djeca te jedan policajac, piše News.com.au.

Australski premijer Anthony Albanese u priopćenju je poručio da su prizori "šokantni i duboko uznemirujući". "Policija i hitne službe nalaze se na terenu i rade na spašavanju života. Moje misli su sa svim osobama pogođenima ovim napadom", rekao je Albanese.

Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći s obzirom na to da je više osoba ležalo na tlu.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje prikazuju dvojicu muškaraca odjevenih u crno kako pucaju iz vatrenog oružja u blizini parkirališta uz plažu. Zasad nije poznato je li riječ o policajcima ili napadačima.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

U trenutku pucnjave na tom se području održavao židovski vjerski događaj povodom Hanuke, no zasad nije potvrđeno postoji li izravna povezanost između događaja i pucnjave.

"Policija reagira na incident u razvoju na plaži Bondi i poziva javnost da IZBJEGAVA to područje. Svi koji se nalaze na mjestu događaja trebaju potražiti zaklon", priopćila je policija Novog Južnog Walesa.

Prema snimkama na društvenim mrežama, nakon što su se začuli pucnjevi okupljeni su se razbježali i nastao je kaos.

Breaking: shooting attack at a Hanukkah event in Bondi beach in Sydney Australia. Multiple injuries. The terrorists have been apprehended. Shocking videos from the scene show attendees running for their lives as the terrorists opened fire pic.twitter.com/Myl1edjWcp — Brooke Goldstein (@GoldsteinBrooke) December 14, 2025

"Čuli smo nešto poput izuzetno glasnih petardi, buka je bila strašna. Skrivali smo se iza stijene za penjanje, a meci su stalno letjeli oko nas. Bio je to potpuni kaos. Jedino o čemu sam razmišljao bili su moji nećaci i moj sin. Gdje je? Svi su na sigurnom, hvala Bogu", rekao je svjedok pucnjave za 7News.

Voditeljica australskog Sky Newsa Sharri Markson nalazila se na obližnjoj proslavi kada su počela pristizati izvješća o pucnjavi.

"Ljudi su čuli da se dogodio incident i svi su počeli bježati. Svi, uključujući i mene, sada se skrivamo u stražnjem vrtu jedne obližnje kuće. Odjednom svi bježe. Vlada strah i tjeskoba i ljudi se skrivaju", rekla je.