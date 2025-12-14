Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
VIŠE JE ŽRTAVA

UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Najmanje 10 mrtvih u pucnjavi na popularnoj plaži! "Izbjegavajte područje"

Piše I. B., 14. prosinca 2025. @ 09:51 komentari
Najnovija vijest
Najnovija vijest Foto: DNEVNIK.hr
Pucnjava na jednoj od najpoznatijih plaža na svijetu. Više je ubijenih, prema dosadašnjim informacijama.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    SLIJEDI OČEVID

    Strava u Zagorju! Ubio ženu pa sebe, cure detalji zločina
  2. Ruke pacijenta oboljelog od gube
    opasna bolest

    U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
  3. Najnovija vijest
    VIŠE JE ŽRTAVA

    UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Najmanje 10 mrtvih u pucnjavi na popularnoj plaži! "Izbjegavajte područje"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Muškarac koji je spriječio napadača u Australiji
UŽAS NA PLAŽI
VIDEO Ovo je heroj koji je spriječio napadača na plaži: Prišuljao mu se, a onda...
Požar progutao kuću u Dubrovniku: Vatrogasci pronašli tijelo muškarca
noćna intervencija
Nakon požara u kući vatrogasci pronašli izgorjelo tijelo muške osobe
Pucnjava u Australiji
VIŠE JE ŽRTAVA
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Najmanje 10 mrtvih u pucnjavi na popularnoj plaži! "Izbjegavajte područje"
Dvije studentice Browna već su svjedočile školskim pucnjavama
PROŽIVJELE PAKAO
Potresna svjedočanstva studentica koje su već preživjele masakre: "Kako je moguće da mi se ovo dogodi dvaput?!"
Trump nije siguran hoće li biti učinaka njegove ekonomske politike do izbora
RASTE NESIGURNOST
Trump jednu stvar ne želi priznati, traži krivca: "Ne znam kada će sav taj novac početi djelovati"
Petorica privedena zbog sumnje da su planirali napad na njemački božićni sajam
SUMNJA SE I NA MOTIV
Razotkrivena petorica koja su planirala napad na božićni sajam: "Treba ubiti i ozlijediti što više ljudi"
U Bedekovčini ubio ženu pa sebe
SLIJEDI OČEVID
Strava u Zagorju! Ubio ženu pa sebe, cure detalji zločina
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
opasna bolest
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
Novi zakon EU-a otežat će skrivanje dohodaka i imovine
Novi zakon EU-a
Svima koji žive u Hrvatskoj od danas će biti teže skrivati važan podatak
Pucnjava u Australiji
VIŠE JE ŽRTAVA
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Najmanje 10 mrtvih u pucnjavi na popularnoj plaži! "Izbjegavajte područje"
U Njemačkoj nožem izbo ženu i njezino četvero djece
zločin u njemačkoj
Užasan napad! Izbo mladu ženu i njezino četvero djece, najmlađe ima tri godine. Policija pokrenula veliku akciju
PROVJERENO Tino je prava inspiracija! Ima 17 godina i bolest kojoj nema lijeka, ali on život živi punim plućima
Donosi Provjereno
Što sve ovaj dječak može, ravno je čudu: "Život nam se u dvije minute okrenuo naglavačke, zaista je teško"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
opasna bolest
U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
U Bedekovčini ubio ženu pa sebe
SLIJEDI OČEVID
Strava u Zagorju! Ubio ženu pa sebe, cure detalji zločina
Novi zakon EU-a otežat će skrivanje dohodaka i imovine
Novi zakon EU-a
Svima koji žive u Hrvatskoj od danas će biti teže skrivati važan podatak
show
Pobjednik Dječjeg Eurosonga 2025. je Francuska
Što kažete?
Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!
Simona Mijoković snimljena na zagrebačkoj špici
rijedak izlazak
Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju
Antonela Srna snimljena na zagrebačkoj špici
snimljena na cvjetnom
Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
zdravlje
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Zdravi božićni kolači: Recepti koji smanjuju žudnju za slatkim, a i dalje su prefini!
Po preporuci nutricionistice
Zdravi božićni kolači: Recepti koji smanjuju žudnju za slatkim, a i dalje su prefini!
zabava
Pogledajte što su upecali u Jadranu! Nije dizajnerski remen, već nešto potpuno drugačije
Wow!
Pogledajte što su upecali u Jadranu! Nije dizajnerski remen, već nešto potpuno drugačije
Ova snimka dvoboja između orke i morskog psa pokazuje prirodu u svom najopasnijem stanju
Wow!
Ova snimka dvoboja između orke i morskog psa pokazuje prirodu u svom najopasnijem stanju
Usred noći naišao na mladunče na cesti, uslijedio je predivan trenutak
Preslatko!
Usred noći naišao na mladunče na cesti, uslijedio je predivan trenutak
tech
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Naglasak na djelotvornosti
Jedan vojnik, čitav roj dronova: Ukrajina ponovno ispisuje nova pravila modernog ratovanja
Terapija koja je donedavno bila znanstvena fantastika sada spašava živote od dosad neizlječivog oblika raka
Nova nada za pacijente
Terapija koja je donedavno bila znanstvena fantastika sada spašava živote od dosad neizlječivog oblika raka
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
sport
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
Komentar Ivice Mede
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
Glory Collision 8 Antonio Plazibat: Prijenos, raspored, program
BRAVO, MAŠINO!
Antonio Plazibat sjajnom izvedbom došao do pobjede u povratku nakon dvije i pol godine
VIDEO Pogledajte "munje i gromove" iz meča Plazibata i Mahiedinnea: Kako ovdje nitko nije pao!?
ANTONIO, NEDOSTAJAO SI!
VIDEO Pogledajte "munje i gromove" iz meča Plazibata i Mahiedinnea: Kako ovdje nitko nije pao!?
tv
MasterChef: Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
KAKVA PRIČA!
Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
MasterChef: Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
ELIMINIRAN
Mark otkrio svoje planove nakon odlaska iz MasterChefa: "Postoji cijela priča!"
Kumovi: Glumac koji nas nasmijava pred kamerama i izvan njih
KUMOVI
Glumac koji nas nasmijava pred kamerama i izvan njih
putovanja
Podlijevati ili ne? Trik za savršeno pečenu puricu bez straha od presušenog mesa
S hrskavom kožicom
Podlijevati ili ne? Trik za savršeno pečenu puricu bez straha od presušenog mesa
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Neke su i protuzakonite
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
novac
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
stvaraju budućnost
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
lifestyle
Brineta iz Zagreba u bež kombinaciji i robusnim Ugg gležnjačama
Tip-Top
Kombinacija brinete iz Zagreba pravi je primjer kako izgledati top i kad je zima, pogledajte čizme
Recept za bajadera tortu bez pečenja
Divota!
Teško je riječima opisati koliko je dobra: Pročitajte recept za kremastu i raskošnu bajaderu bez pečenja
Najbolja slastičarka u Hrvatskoj za vas je izdvojila tri glavna savjeta za suhe kolače
zlata vrijedni
Treći je neočekivan: Najbolja slastičarka u Hrvatskoj podijelila tri važna savjeta za suhe kolače
sve
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
Komentar Ivice Mede
Garcia pokazao Livaji petlju: Dinamo u gadnom sosu, Kovačević na rubu
Glory Collision 8 Antonio Plazibat: Prijenos, raspored, program
BRAVO, MAŠINO!
Antonio Plazibat sjajnom izvedbom došao do pobjede u povratku nakon dvije i pol godine
Pobjednik Dječjeg Eurosonga 2025. je Francuska
Što kažete?
Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene