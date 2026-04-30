Otkriven novi potez SAD-a: "Guše se kao zaklana svinja"

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je svojim najbližim savjetnicima da želi da se američka pomorska blokada iranskih luka nastavi, a njegov tim već je počeo pripremati teren za takvo produljenje, uključujući i dugotrajnije zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Trump se zasad drži strategije osmišljene da nanese što veću ekonomsku štetu Iranu u nadi da će ga prisiliti da se vrati za pregovarački stol bez potrebe za nastavkom vojnih udara, u razgovoru za CNN naveli su anonimni izvori.

No, ta strategija nije bez rizika za Trumpa, koji je nekoć predviđao da sukob neće trajati dulje od šest tjedana, a traje već više od dva mjeseca.

Zatvaranje tjesnaca podiglo je cijene goriva, što doprinosi zamoru Amerikanaca zbog dugotrajnog rata i ruši Trumpov rejting, osobito kad je riječ o gospodarstvu, na najniže razine. Troškovi sukoba također rastu i visoki dužnosnik Pentagona rekao je u srijedu da je SAD dosad na njega potrošio 25 milijardi dolara (21,44 milijarde eura).

Nije ni jasno hoće li ova strategija uspjeti jer je Iran ranije pokazao da je sposoban izdržati teške ekonomske pritiske bez popuštanja američkim zahtjevima. Ipak, čini se da Trump namjerava dodatno stegnuti obruč oko iranskog gospodarstva sve dok Iran ne popusti oko njegovih crvenih linija vezanih za obogaćivanje urana, vjerujući, kako kaže, da SAD drži "sve karte".

"Blokada je donekle učinkovitija od bombardiranja. Guše se kao zaklana svinja. I bit će im još gore. Ne smiju imati nuklearno oružje", rekao je Trump u srijedu u telefonskom intervjuu za Axios.

Govoreći u Ovalnom uredu Bijele kuće, dao je naslutiti da je SAD spreman na dugotrajan sukob rekavši da bi rat s Iranom mogao završiti "u sličnom vremenskom okviru" kao rat u Ukrajini, koji traje više od četiri godine i ne pokazuje znakove skorog završetka.

Američki dužnosnici pregledali su obavještajne podatke koji sugeriraju da iransko gospodarstvo može izdržati još samo nekoliko tjedana, ako ne i dana, prije nego što pritisak blokade dovede do njegova kolapsa, za CNN su rekla dva izvora, ukazujući na poteškoće Irana u skladištenju neprodane nafte.

Trump je sugerirao da neće trebati dugo da višak nafte izazove trajnu štetu iranskoj energetskoj infrastrukturi.

"Dogodi se to da taj sustav pukne iznutra, i mehanički i u zemlji. Dogodi se nešto i jednostavno eksplodira. Kažu da imaju još otprilike tri dana prije nego što se to dogodi, a kad eksplodira, više se nikad ne može obnoviti kao prije", ustvrdio je Trump.

Trump je privatno upozoravao na rizike ponovnog pokretanja bombardiranja, uključujući moguće nastavke iranskih napada na zemlje Perzijskog zaljeva, sugerirajući da je blokada učinkovitiji način pritiska na Iran.

"Blokada je genijalna. Sada samo trebaju priznati poraz", zaključio je predsjednik SAD-a.