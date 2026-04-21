Upravljanje Hormuzom prilika za iranski pomorski sektor

Upravljanje Hormuškim tjesnacem otvara Iranu priliku za razvoj sektora pomorskih usluga i za važniju ulogu u svjetskom lancu opskrbe energijom, ali traži od Teherana balansiranje između nacionalnih interesa i međunarodnih pitanja, piše iranska novinska agencija Mehr.

Iran je zbog američko‑izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.

Hormuzom se u normalnim uvjetima transportira otprilike petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, ali i značajna količina umjetnih gnojiva.

Teheran je u međuvremenu naznačio i da priprema novi mehanizam upravljanja tranzitom, a SAD je uveo pomorsku blokadu Irana na ulazu u Hormuz, u Omanskom zaljevu i u Arapskom moru.

Tjesnac je time zauzeo visoko mjesto među prijepornim točkama američko‑iranskih mirovnih pregovora. SAD očekuje novi krug u Islamabadu još tokom dana, ali Teheran inzistira na ukidanju pomorske blokade.

Hormuški tjesnac nije samo geografska točka, već se smatra i "polugom moći", piše iranska novinska agencija, i svaka promjena u statusu tog pomorskog puta odmah se odražava na svjetskim energetskim tržištima, sigurnosnim odlukama velikih sila, čak i diplomatskom ponašanju zemalja.

Grupa Mehr Media u vlasništvu je Islamske razvojne organizacije, religijskog i kulturnog tijela kojim upravlja vrhovni iranski poglavar i "ima pristup pouzdanim vijestima iz iranske vlade, iz prve ruke", stoji na službenim stranicama agencije.

Hormuški tjesnac Foto: Afp

Logističke usluge

Iranski suverenitet nad "značajnim" dijelom tog plovnog puta nije tek puki politički zahtjev Teherana već se temelji na "priznatim propisima prava mora", ističe iranska agencija.

Iran priznaje načelo "neškodljivog prolaska" za strana plovila, ali ono "ni u kojem slučaju nije apsolutno i bezuvjetno", dodaje Mehr.

Uz sigurnosni i politički aspekt, upravljanje Hormuškim tjesnacem važno je i za Iran i iz aspekta gospodarstva, napominje agencija.

Hormuz za Iran predstavlja "rijetku priliku za stvaranje vrijednosti" kroz mogućnost generiranja "značajnih i održivih prihoda uspostavljanjem uslužne infrastrukture".

Usluge poput pomorskog usmjeravanja, spašavanja i pružanja pomoći, upravljanja kriznim situacijama, osiguranja pa čak i logistike postupno bi se mogle razviti u snažan pomorski sektor, navodi Mehr,

Taj put odabrale su i druge zemlje, uspješno preobrazivši svoj geografski položaj u dugoročnu gospodarsku prednost, dodaje iranska novinska agencija.

Globalna uloga

Uz izravne prihode, upravljanje tjesnacem moglo bi također poboljšati status Irana u globalnom energetskom lancu, napominju.

Iran tako više ne bi bio samo izvoznik nafte ili plina, već i dionik u regulatornim pitanjima, odnosno akter koji može utjecati na način i uvjete tranzita energenata na globalnoj razini, piše Mehr.

Takav položaj prirodno će osnažiti i pregovaračku moć Irana u gospodarskim pitanjima, ističe Mehr.

Novi položaj Iran bi pak mogao iskoristiti za definiranje okvira za regionalnu suradnju u području pomorske sigurnosti, navodi Mehr, te za dijalog sa zemljama potrošačima energije, pa i za sudjelovanje u oblikovanju novih propisa u trgovini energentima.

U takvom scenariju Hormuški tjesnac preobražava se iz mogućeg izvora napetosti u platformu za suradnju, čak i za sklapanje dogovora, navodi iranska agencija.

Osjetljiva ravnoteža

Među osnovnim preduvjetima za ostvarenje takve vizije Mehr izdvaja "precizan i višeslojni plan mehanizma upravljanja" tjesnacem.

Upravljanje se ne može se temeljiti isključivo na ad hoc ili reaktivnim odlukama, naglašava iranska agencija, već se mora oslanjati na "sveobuhvatni pravni, tehnički i diplomatski okvir".

Definiranje opsega nadležnosti, interakcija s drugim zemljama, nadzorni mehanizmi, čak i ekonomski modeli povezani s tim upravljanjem, zahtijevaju "temeljiti stručni rad", piše Mehr.

Važna je i ravnoteža između nacionalnih interesa i međunarodnih zahtjeva, napominje agencija.

Iako se nalazi unutar suverenog iranskog teritorija, Hormuški tjesnac ima globalnu ulogu, pa upravljanje mora uzeti u obzir i međunarodne aspekte, navodi Mehr.

Iran mora pokazati "strateško umijeće" i zaštititi svoja prava, izbjegavajući istodobno "nepotrebne napetosti", dodaje agencija.

Budućnost će donijeti znatno izraženije natjecanje za energetske pravce i geopolitička uska grla, a razvoj situacije na energetskom tržištu, promjene u obrascima potrošnje, pa i rivalstvo među velikim silama donijet će Hormuškom tjesnacu više pozornosti nego ikad prije, nagađa Mehr.

U takvim uvjetima zemlje koje dobro definiraju svoju ulogu izbjeći će eventualnu štetu, proizišlu iz takvog natjecanja, i istodobno će se svrstati među "glavne igrače", zaključuje iranska novinska agencija.