Penava o Dabri i aferi sa zapošljavanjem rodbine Vlajčića: "Dojam je jedno..."

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo je da će ministar poljoprivrede David Vlajčić morati platiti 2000 eura kazne zbog zapošljavanja rođakinje na mjestu glavne savjetnice u Ministarstvu.

Cijelu situaciju, kao i nova otkrića o žrtvama komunističkih zločina te stranačke promjene, komentirao je u Dnevniku Nove TV predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

"Apsolutno podržavam rad ministara Domovinskog pokreta. Posjetit ću vas samo da smo na pola mandata, da je skor ministara Domovinskog pokreta što se tiče korupcijskih afera nula. Ukoliko je ovo krimen, bez iole promišljanja, kako ste čuli ministra, poštovat će tu odluku, nije riječ bilo uopće o novom zapošljavanju, žena je od 2014. godine u sustavu, toliko joj je dobro bilo da je vrlo brzo otišla iz ministarstva i mislim da smo dovoljno rekli tim činjenicama i nepostojanjem bilo kakvih drugih afera oko naših ministara", rekao je Penava, dodajući da ministar svojom odlukom bira svoj tim i da se "prirodno oslanja na ljude od povjerenja", te da će on na kraju i odgovarati.

Sabina Tandara Knezović i Ivan Penava

O okruglom stolu o komunističkim zločinima, na kojem je danas sudjelovao, rekao je da je na području Slovenije detektirano više od 750 masovnih grobnica.

"Kao narod nismo svjesni da doslovno hodamo po kostima naših predaka, koji su žrtve komunističke zločine. Novi lokaliteti postoje. Kao što sam, doduše vrlo sramežljivo najavio, jedna vrlo značajna lokacija je Biljeg u blizini Vojnića. Druga lokacija je Crni potok u blizini Našica - zahvaljujući lokalno zajednici obišli smo tu lokaciju gdje kosti doslovno strše iz zemlje. Tamo je jedna mala kapelica gdje ljudi u prolazu, lovci, ostavljaju kosti na koje naiđu. Zna se da su tamo vršene masovne egzekucije u realizaciji komunističke partije", ispričao je Penava.

Lokaciju su otkrili nedavno, te su u dogovoru s Ministarstvom branitelja, izišli na teren. Postavlja se pitanje i gdje će se ekshumirani ostaci zakopati.

"To je nacionalno, ne stranačko pitanje. Ja sam najviše za ono što je pokojni biskup Bogović komunicirao, a to je svehrvatski grob ili spomen područja u blizini Udbine. Jednako tako, mislim da iz aspekta broja žrtava govorimo o više od stotinu tisuća pobijenih Hrvata, da se s tim mora baviti specijalizirana ustanova i doista se posvetiti sveobuhvatnom pristupu toj temi", rekao je.

Stranačke promjene i stanje u koaliciji

Na pitanje o sudbini zastupnika Josipa Dabre, odgovorio je da je funkciju glavnog tajnika DP-a obavljao u periodu kada to nije bilo nimalo lako, odnosno kad su "prolazili kroz unutarstranačke turbulencije". Kaže da su zajedno postigli sporazum da Dabro odstupi s tog mjesta.

"Jednostavno, dolazi novo vrijeme, dolaze novi zadaci... Mislim da ste svjedočili svi da smo kao stranka vrlo čvrsto stali iza gospodina Dabre, jednako kako bi stali iza svakog svog člana, da nismo podlegli pritiscima ni političkih aktera, niti partnera, niti bilo koga drugoga, ali jednostavno, vodimo računa o vremenima koje dolaze, pokušavamo se konsolidirati na način koji smatramo da je najbolje", komentirao je Penava.

Na pitanje o stanju u koaliciji, rekao je: "Niti smo popustili pritiscima, niti smo smatrali relevantnim to što govore kolega iz HLS-a. Naravno, uz normalan dijalog kojeg imamo, kako se ne petljamo u tuđe stranačka kadroviranja, tako jednako ne dozvoljamo da se bilo tko nama petlja u to. Na kraju krajeva, puno smo ozbiljniji partner i kroz broj mandata i kroz moć i utjecaj".

Prema rezultatima Crobarometra Dnevnika Nove TV, DP ima podršku 2,6 posto građana, a sam Penava je ostavio najnegativniji dojam. Novinarka Nove TV, Sabina Tandara Knezović, upitala ga je razmišlja li o tome što radi krivo.

"Ne, dapače, imam sasvim jedan drugi kut. Razmišljam o tome što radimo dobro. Negativan rating Domovinskog pokreta je nešto što je poslovično što se tiče agencija koje provode istraživanja", rekao je.

"Za mene osobno, prvo jednostavna je priča, pojavljujem se imenom i prezimenom na jednom portalu kao kandidat za uhljeba godine. Među osobama koje imaju optužnice DORH-a ili su već osuđeni, ja nemam nikakav krimen niti po jednom niti po drugom pitanju, a glavni krimen mi je to što vodim povjerenstvo za istraživanje komunističkih zločina, to mi je jedini krimen i pritom gospoda ne kažu na kontu uhljeba, da to radim za nula kuna", dodao je, poručivši: "Ukoliko je to cijena da riješim ove stvari, da ja budem najnegativniji političar i Domovinski pokret da ima loš rating, to neka bude tako. To je naša odluka, naš svjetonazor, nešto na čemu ćemo ustrajati i to u konačnici izgurati do kraja".