Isticanje ustaških obilježlja postalo kazneno djelo u RS-u: Kažnjavat će se zatvorom

Javno promoviranje ustaških znakovlja i obilježja bošnjačke Armije BiH postalo je kazneno djelo u Republici Srpskoj (RS) kažnjivo do tri godina zatvora nakon što je u četvrtak Narodna skupština usvojila izmjene entitetskog kaznenoga zakona.

Za izmjene su glasovali zastupnici vladajuće koalicije i oporbenih srpskih stranaka, a protiv su bila dva bošnjačka zastupnika.

Zakonske izmjene rezultat su Rezolucije o osudi i zabrani promoviranja i veličanja ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije iz ožujka ove godine. Vlada RS-a je naknadno dodala i zabranu obilježja Armije BiH.

Za prekršitelje je predviđena kazna zatvora do tri godine, a ako bi njihovo postupanje izazvalo nerede, nasilje i uznemiravanje javnosti do pet godina zatvora.

Rasprava u parlamentu dotaknula se ustaških logora u Jasenovcu i Gradini, koncerta Marka Perkovića Thompsona, prava Srba u Hrvatskoj i pitanja pripadaju li ljiljani kao obilježje srednjovjekovnih vladara Bosne Kotromanića kršćanskoj tradiciji.

Neki su zastupnici predlagali i da se Hrvatima u RS-u zabrane obilježavanja obljetnica iz rata te pozivali na rušenje više spomen obilježja, uključujući onoga u Modranu kod Dervente za pripadnike Hrvatskoga vijeća obrane koji je nedavno rekonstruiran nakon prosvjeda lokalnih srpskih boračkih udruženja.

Drugi su masovno isticanje bijele zastave BiH s ljiljanima na utakmicama nogometne reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu ocijenili provokacijom.

Zastupnik najveće bošnjačke SDA Ramiz Salkić ustvrdio je da se Bošnjaci neće odreći zastave s ljiljanima.

"Zabrana ljiljana je širenje mržnje prema Bošnjacima. Bošnjaci neće prestati suosjećati sa zastavom s ljiljanima. Ljiljani neće biti zabranjeni u ovom entitetu", rekao je Salkić.

Nebojša Vukanović iz stranke Pravda i red istaknuo je kako se u Hrvatskoj navodno masovno veliča NDH. Ustvrdio je da je "svaki komentar suvišan" ako na Thompsonov koncert dođe 500.000 ljudi i "slave Antu Pavelića".

Zastupnici su izmijenili i Zakon o grobljima kojim je uvedena zabrana obilježja na nadgrobnim spomenicima na kojima se nalazi prvo bijelo polje na šahovnici, ustaški simbol u obliku latiničnog slova "U", pozdrav "Za dom spremni!", oznake Handžar-divizije te sve druge simbole i natpise kojima se veliča i promovira ta ideologija.

Bošnjački zastupnici su nagovijestili kako će njihove kolege u Vijeću naroda, tijelu unutar Narodne skupštine RR-a, pokrenuti pitanje vitalnoga interesa i zatražiti ocjenu ustavnoga suda o izglasanim izmjenama.