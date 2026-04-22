Imao je tek 5 godina kada je stigao u Jasenovac, danas progovara o hororu logora: "Toliko me bilo strah da nisam znao ni kako se zovem"

U Spomen-području Jasenovac održana je komemoracija "Sjećanje za budućnost".

U Jasenovac su stigli i oni koji su bili zatvorenici logora. Prisjećaju se žrtava, a kažu, pamte samo strah i glad. S jednim od njih, Mlađom Zelićem koji je u logor stigao kada je imao tek 5 godina, razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

Upitan čega se najviše sjeća iz logora, Zelić je odgovorio dolaženja i odlaženja, a tijekom boravka - straha.

"Bilo je odvoženja, zvali bi nas na vožnju u autima. Oni veći su išli, a mi manji bi se krili. Strah je. Kad jednom doživiš strah... Uvijek ista lica vidiš, a kad znaš da i oni tebe vide, dođe ti muka. Strašno su izgledali", ispričao je.

"Ispred naših baraka bila je karaula gdje je stražar stajao s mitraljezom. Kad bi dolazili, otvorili bi kapiju, ušli bi automobili, a mi smo svi morali biti za to vrijeme u baraci", dodao je.

Posebno se sjeća i kada je izašao iz logora. Po izlasku su odvedeni u sabirni centar, a onda su poslani u druge domove. "Ja sam sve domove morao obići. Bilo me strah pa nisam znao ni kako se zovem. Nisam znao ni tko mi je otac ni tko mi je majka", rekao je.

Ispričao je da je čudan osjećaj danas biti u Jasenovcu kada zna što se sve tamo dogodilo, ali ga je i strah.

"Ipak, drago mi je doći ovdje s prijateljima, pa neka vide, neka čuju", zaključio je Zelić.