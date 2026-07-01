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Kaos zbog smrtonosne epidemije: Prosvjednici zapalili centar za liječenje, pacijenti pobjegli

Piše Hina, 01. srpnja 2026. @ 22:18 komentari
Suzbijanje ebole u Kongu
Suzbijanje ebole u Kongu Foto: Afp
Virus ebole nastavlja se širiti dok nepovjerenje lokalnih zajednica otežava napore u suzbijanju epidemije.
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