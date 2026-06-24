Potvrđen prvi slučaj zaraze smrtonosnim virusom u europskoj državi

U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom.

Zaražen je liječnik koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo, gdje je u tijeku jedna od najvećih epidemija te bolesti posljednjih godina.

Francusko ministarstvo zdravstva priopćilo je da se liječnik nedavno vratio s humanitarne misije, prenosi Sky News. Smješten je u izolaciju, a epidemiolozi provjeravaju osobe s kojima je bio u kontaktu.

Ministarstvo je naglasilo da je rizik za opću populaciju u Europi nizak.

Prema podacima vlade Demokratske Republike Kongo, broj potvrđenih slučajeva ebole porastao je na 1094, dok je od posljedica bolesti preminulo 277 osoba.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da je aktualna epidemija u prvom mjesecu zabilježila najveći broj potvrđenih slučajeva u odnosu na isto razdoblje bilo koje prethodne epidemije ebole.

Stručnjaci smatraju da je izbijanje zaraze otkriveno sa zakašnjenjem te da je virus mjesecima kružio prije nego što je epidemija službeno proglašena 15. svibnja.

Predstavnik WHO-a Abdinasir Mahamud izjavio je da je jedan od razloga brzog širenja bolesti činjenica da su prvi potvrđeni slučajevi zabilježeni u urbanim sredinama, uključujući grad Buniju i rudarski grad Mongbwalu.