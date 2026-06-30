Uzbuna zbog sumnje na ebolu: Bolnica hitno zatvorila odjel, pacijent završio u izolaciji

Jedan od odjela Sveučilišne bolnice Queen Elizabeth u Glasgowu privremeno je zatvoren nakon što je zaprimljen pacijent za kojeg se sumnja da je zaražen virusom ebole.

Prema pisanju lista The National, Odjel za hitni prijem (Acute Receiving Unit) zatvoren je oko 6 sati ujutro nakon dolaska osobe koja se nedavno vratila iz zemlje pogođene epidemijom ebole.

Riječ je o odjelu na koji se pacijenti upućuju preko liječnika obiteljske medicine ili zdravstvene telefonske službe kako bi se izbjeglo opterećenje hitnog bolničkog prijema.

Izvor upoznat sa slučajem rekao je da je odjel odmah izoliran od ostatka bolnice.

"Pacijent je prvo pregledan na Odjelu za hitni prijem, nakon čega je premješten na drugu lokaciju unutar bolnice. Smješten je u izolaciju dok se ne utvrdi radi li se doista o eboli ili nekoj drugoj bolesti", rekao je izvor, prenosi Daily Mail.

Iz škotskog Zavoda za javno zdravstvo (Public Health Scotland – PHS) potvrdili su da blisko surađuju s britanskom Agencijom za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) kako bi procijenili moguće načine ulaska putnika iz područja zahvaćenih ebolom u Ujedinjenu Kraljevinu.

"Rizik od dolaska osoba zaraženih ebolom u Ujedinjenu Kraljevinu i dalje je nizak. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) ima uspostavljene sigurne postupke za prepoznavanje i zbrinjavanje svih sumnjivih slučajeva", poručili su iz PHS-a.

Dodaju kako škotske zdravstvene ustanove imaju jasno definirane protokole za procjenu i testiranje putnika koji dolaze iz područja pogođenih ebolom. Ako bude potrebno, provest će se epidemiološko praćenje kontakata te njihova klinička procjena i preventivno testiranje.

Istodobno je ponovno aktiviran program Returning Workers Scheme (RWS), namijenjen praćenju zdravstvenog stanja osoba koje zbog posla putuju iz Ujedinjene Kraljevine u područja zahvaćena ebolom. Organizacije koje šalju zaposlenike u takva područja pozvane su da ih prijave u sustav kako bi se omogućio odgovarajući zdravstveni nadzor.

Zasad nije potvrđeno da je pacijent doista zaražen virusom ebole, a rezultati laboratorijskih pretraga tek se očekuju.