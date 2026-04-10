Strasbourg odbio Dodika: Odbijen zahtjev za uvođenje privremene mjere

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) u Strasbourgu je odbio zahtjev pravnog tima Milorada Dodika za uvođenje privremene mjere. Tom se mjerom tražilo zaustavljanje primjene sudskih odluka u Bosni i Hercegovini, na temelju kojih mu je oduzet mandat predsjednika entiteta Republike Srpske.

Dodik je sredinom prošle godine pravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih dužnosti presudom Suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Sud je utvrdio da je Dodik, kao tadašnji predsjednik Republike Srpske, svjesno potpisivao i primjenjivao zakone koje je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt prethodno poništio.

Dodikova apelacija protiv Bosne i Hercegovine podnesena je u siječnju 2026. godine, nakon čega je zatraženo i izricanje privremene mjere.

Vršiteljica dužnosti agentice Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava Monika Mijić potvrdila za Radio Slobodna Evropa da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku još nije zaprimila predmet od Suda u Strasbourgu.

Odluka o privremenoj mjeri ne prejudicira ishod Dodikove apelacije, o kojoj će Sud u Strasbourgu eventualno odlučivati u sljedećim fazama postupka, nakon što predmet bude dostavljen Bosni i Hercegovini te nakon što se sve strane u postupku očituju.

Što je Pravilo 39?

Privremene mjere pred Europskim sudom za ljudska prava mogu se zatražiti na temelju Pravila 39 Poslovnika Suda.

Riječ je o izvanrednom mehanizmu koji se primjenjuje isključivo u iznimnim okolnostima, kada postoji neposredan i ozbiljan rizik od nenadoknadive štete za neko od prava zaštićenih Europskom konvencijom o ljudskim pravima.

Prema službenim pojašnjenjima Suda, privremene mjere najčešće se izriču u predmetima koji se odnose na deportacije, izručenja ili druge situacije u kojima bi podnositelj zahtjeva mogao biti izložen opasnosti po život ili nečovječnom i ponižavajućem postupanju.

Sud vrlo rijetko primjenjuje Pravilo 39, a odluke o privremenim mjerama donose se bez prejudiciranja kasnije odluke o dopuštenosti ili meritumu predmeta.

U dosadašnjoj praksi Europski sud više je puta naglasio da Pravilo 39 nije namijenjeno za zaustavljanje izvršenja redovitih sudskih presuda ili političko-institucionalnih odluka, osim u iznimnim situacijama.

Pravomoćna presuda

Na temelju pravomoćne presude, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine 6. kolovoza 2025. godine donijelo je odluku o prestanku Dodikova mandata na dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Sud Bosne i Hercegovine 18. kolovoza 2025. odbio je žalbu njegovih odvjetnika, čime je odluka Središnjeg izbornog povjerenstva postala konačna i izvršna.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u studenome je odbio Dodikovu apelaciju na izrečenu presudu te dodatno pojasnio da je Dodiku mandat predsjednika Republike Srpske prestao 12. lipnja 2025. godine, odnosno danom nastupanja pravomoćnosti presude Suda BiH.