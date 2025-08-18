Odbijena žalba: Milorad Dodik više nije predsjednik Republike Srpske

Žalbeno vijeće Suda BiH odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku Centralne izborne komisije kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske.

Time Dodik više nije na toj funkciji, a CIK je dužan raspisati prijevremene izbore za predsjednika entiteta.

CIK je ranije donio odluku o prestanku njegova mandata, ali ona je mogla stupiti na snagu tek nakon odluke Suda. Tom odlukom pravomoćno je utvrđeno da Dodik više ne obavlja funkciju predsjednika RS-a.

Iako su Dodikovi odvjetnici tvrdili da postoje pravni razlozi za poništenje odluke, sud je odbacio njihovu žalbu. Time je otklonjena i posljednja prepreka da se raspišu prijevremeni izbori u RS-u, javlja Klix.ba.

Ipak, Dodik je ranije u ponedjeljak iz Banje Luke najavio održavanje referenduma krajem rujna, na kojem bi građani RS-a trebali odgovoriti prihvaćaju li da visoki predstavnik u BiH donosi odluke te priznaju li presudu kojom je on smijenjen.

Osim toga, najavio je i drugi referendum u roku od 90 dana od prvog, ovoga puta o odcjepljenju entiteta, što Dodik ponavlja godinama, ali do sada nikada nije realizirao.