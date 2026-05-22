Najavljen veliki studentski prosvjed na Slaviji: Traže izvanredne izbore

Studentski pokret pozvao je građane Srbije na velik prosvjedni skup u subotu na beogradskom Trgu Slavija u okviru kampanje "Studenti pobjeđuju" kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje.

Okupljanje će početi tijekom dana od 13 sati na četiri lokacije u Beogradu, a prosvjed na Slaviji predviđen je od 18 do 20 sati, objavili su studenti na Instagramu.

Kampanju studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" nekoliko tjedana unazad prati protukampanja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića "Srbija pobjeđuje", što je na ulicama često izazivalo napetosti i povremene incidente.

Studentski pokret nastao je u valu protuvladinih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 pretežito mladih ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenoga 2024. godine te iz višemjesečnih blokada 60 fakulteta sva četiri državna sveučilišta - u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Prosvjedima je zahtijevana odgovornost vladajućih za koruptivne poslove u lancu političke i stručne odgovornosti - od projektiranja, dodjele dozvola, izvođenja i nadzora radova - što veći dio javnosti javnost vidi jednim od razloga novosadske tragedije.

Zahtijevala se i uspostava odgovornog rada državnih institucija i pravosuđa, te raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora koji bi trebali pridonijeti demokratizaciji zemlje.

Unatoč brojnim uhićenjima i opsežnim istragama, pravosudni proces povodom novosadske tragedije nije daleko odmakao, a nakon uhićenja nekoliko bivših ministara i direktora, optužnice još nisu dovele do sudskog procesa niti je itko odgovarao.