Kraj agonije za Ivicu: Prvo je ostao bez doma zbog potresa, a onda su uslijedili novi problemi

Godinama nakon potresa, živjeli su u kontejneru. Prije šest mjeseci, u očaju i s knedlom u grlu Ivica Jurković pokazivao je svoju "novu" kuću ekipi emisije Provjereno. Očajan jer je ta kuća, premda uistinu nova, bila već tada puna pukotina iz kojih je izvirala voda, vlaga, u kojoj su pločice popucale, kao i dimnjak. Zbog čega se jedno jutro probudio u sobi punoj dima. Izgrađena nakon potresa, već tada je bila neupotrebljiva.

Muke po obnovi napokon gotove! Foto: Provjereno

No, nakon emitiranja priloga Provjerenog, stvari su se počele mijenjati. Izvođač, nadzor i odgovorni koje je mjesecima bezuspješno zvao ipak su došli na teren. Ivica Jurković iz Roviške kraj Gline dočekao je dobre vijesti. Propusti na kući su sanirani. Šest godina od potresa, jedna obitelj napokon ima svoj krov nad glavom.

"Popravljeno je i dobro je. Štemali su malo beton koji je od zime oslabio, pa su nalijepili drugo ljepilo", rekao je Ivica Jurković.

Njegova kuća uništena je drugim Petrinjskim potresom. Država se brzo aktivirala i krenula je izgradnja zamjenske. No, radovi su na pola stali. Promijenio se izvođač. Kada je nakon četiri godine života u kontejneru napokon dobio ključeve, sreću je uskoro zamijenio očaj. Lista problema svakodnevno se povećavala, a odgovorni na njegove apele odgovarali pustim obećanjima.

"Zvao sam ih, ali nikako nisu dolazili. Kada su napokon došli, sve su raskopali i to tako stoji već godinu dana. Povremeno dođe jedan radnik, pogleda i kaže: "To je ovako, to je onako, doći ćemo sutra" i onda opet nestanu na neko vrijeme", komentirao je Ivica.

Odmah po upitu Provjerenog svi odgovorni stigli su u njegov dom

"Ukoliko se utvrdi postojanje određenih nedostataka koji su se pojavili nakon završetka radova, odnosno tijekom kasnijeg korištenja, izvođač je dužan o svom trošku sanirati sve utvrđene nedostatke", rekao je Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine .

U ovom su slučaju utvrđeni brojni nedostaci. Zamijenjena je peć koja je vraćala dim, popravljen je dimnjak, a izvođači su napokon priznali i krivnju za loše postavljene pločice. Iako su se na objektu izmijenila dva izvođača, odgovornost je preuzeo onaj koji je radove dovršio. Ministarstvo i DORH od prošle godine procesuiraju sve koji su "muljali" s obnovom, a u resornom ministarstvu tvrde da će provjeriti i sankcionirati svaku prijavu. I dok oni naglašavaju da je broj nepravilnosti zanemariv u odnosu na ukupnu obnovu, Ivica vjeruje samo onome što vidi na vlastitoj kući.

"Ima i ljudi tu što su vrlo brzo napravili kuće, ali ja samo dvoje znam. Inače, svi drugi imaju problema", rekao je Ivica.

Do sada je obnovljeno gotovo 15 tisuća objekata. Do 2027. očekuje se završetak zamjenskih kuća, a konstrukcijska obnova obiteljskih do 2030. Ivica se nada da je priča o majstorima i propustima na kući gotova, i da će kuća u slučaju novih potresa biti sigurna.

"Lakše se diše. Odradili su, kako su odradili, ali dobro je", kaže Ivica i nadodaje da ne traži dlaku u jajetu.

Nakon godina strepnje, napokon se može, u potpunosti posvetiti supruzi, životinjama i miru seoskog imanja.