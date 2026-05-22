Koštala je 700 tisuća eura i najavljivana je kao revolucionarno rješenje: Sada odlazi u povijest

Pulska rotacijska garaža, najavljivana i postavljena kao revolucionarno rješenje koje bi trebalo riješiti problem parkiranja u centru grada – odlazi u povijest.

Zbog nepraktičnosti i činjenice da nikada nije zaživjela kako treba, te gubitaka u poslovanju - demontirana je i uklanja se s parkirališta. Dva puta pokušali su je i prodati po znatno nižoj cijeni, no bez uspjeha. Ovaj projekt stajao je 700 tisuća eura.

"Nije se pokazao primjeren za parkiralište gdje je brza izmjena vozila u satu. Mi smo ga u zadnjih godinu dvije pokušali promijeniti i modificirati i prilagoditi da bude primjeren takvom tipu parkirališta ali to je iziskivalo dodatne troškove, tri operatera čije gubitke na dugi rok nismo mogli izdržati, bilo bi nerealno izdržati", poručio je Mario Peruško, direktor Pula parkinga.