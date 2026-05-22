SAD objavio seriju deklasificiranih NLO dosjea: "Vrijeme je da američki narod to vidi"

Američko ministarstvo obrane u petak je objavilo drugu seriju prethodno povjerljivih dosjea o navodnim viđanjima neidentificiranih letećih objekata, među kojima su i prijave ljudi koji su vidjeli neobjašnjive zelene leteće objekte u obliku diska ili vatrene kugle.

Po nalogu predsjednika Donalda Trumpa prva serija objavljena je 8. svibnja. On je posljednji američki predsjednik koji objavljuje izvješća vlade o neidentificiranim letećim objektima. Proces otkrivanja započeo je krajem sedamdesetih godina.

Ministar obrane Pete Hegseth rekao je da dokumenti, fotografije i videozapisi, kako je službeno evidentirano - "neidentificiranih anomalnih fenomena" već dugo potiču razna nagađanja.

"Vrijeme je da američki narod to i sam vidi", rekao je.

Jedan od 222 dosjea, koliko ih je objavljeno u petak, sadrži 116 stranica dokumentacije koja se odnosi na niz prijavljenih viđenja i istraga u strogo tajnom objektu u Sandiji, u Novome Meksiku od 1948. do 1950. godine.

"Ovaj dosje sadrži 209 svjedočanstva o viđenju 'zelenih kugli', 'diskova' i 'vatrenih kugli' prijavljenih blizu vojne baze", objavilo je ministarstvo obrane.

Stručnjaci su rekli da je prva serija sadržavala nove videozapise poznatih viđenja, ali nije dala konačne dokaze o izvanzemaljskoj tehnologiji ni o izvanzemaljskom životu.