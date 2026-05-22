Otac prijavio nestanak sinova, a onda je otkriven užas u drugoj državi: Uhićeni majka i očuh

Portugalska policija uhitila je majku i očuha dvojice francuskih dječaka koji su pronađeni sami uz cestu na jugu zemlje.

Dječaci u dobi od četiri i pet godina, pronađeni su u utorak poslijepodne uz državnu cestu nakon što ih je primijetio vozač koji ih je nahranio prije nego što je pozvao policiju.

Dječaci su mu rekli da su ih majka i očuh ostavili uz cestu samo s presvlakom, dva komada voća i dvije boce vode. Uz sebe nisu imali nikakve identifikacijske dokumente.

Njihov otac prijavio je njihov nestanak još 11. svibnja iz doma u Colmaru na istoku Francuske, nakon čega je pokrenuta međunarodna potraga.

Nakon što su dječaci prevezeni u bolnicu i na policiju, portugalske i francuske vlasti otvorile su istragu kako bi utvrdile kako su djeca stigla u Portugal i što se točno dogodilo.

Prema pisanju portugalskih medija, nadzorne kamere snimile su trenutak u kojem je francuski par navodno ostavio djecu u šumskom području.

Osumnjičeni su ubrzo pronađeni u gradu Fatimi, oko 180 kilometara od mjesta na kojem su dječaci pronađeni.

Vlasnica restorana u kojem su boravili ispričala je za portugalsku televiziju TVI da su djelovali potpuno mirno i opušteno. "Došao je francuski par, sjeli su za stol, naručili doručak, kavu i kolače. Smijali su se i ponašali kao da se ništa nije dogodilo", rekla je Izabel Santos.

Prema njezinim riječima, par je u restoranu proveo nekoliko sati. "Vrijeme je prolazilo, a oni su i dalje sjedili ondje i šalili se jedno s drugim", rekla je.

Druga svjedokinja rekla je da je posumnjala u par nakon razgovora s rođakinjom, koja ju je upitala jesu li to možda Francuzi za kojima se traga, piše CNN Portugal.

Zapisala je registraciju automobila i nazvala policiju. Policija je na mjesto događaja stigla oko 15:30 u civilu te je par priveden bez pružanja otpora.

Portugalska Nacionalna republikanska garda objavila je da su uhićeni 41-godišnja žena i 55-godišnji muškarac. Istražuje ih se zbog sumnje na obiteljsko nasilje, izlaganje opasnosti i napuštanje djece.