Otac prijavio nestanak sinova, a onda je otkriven užas u drugoj državi: Uhićeni majka i očuh

Portugalska policija uhitila je majku i očuha dvojice francuskih dječaka koji su pronađeni sami uz cestu na jugu zemlje.
Dječaci u dobi od četiri i pet godina, pronađeni su u utorak poslijepodne uz državnu cestu nakon što ih je primijetio vozač koji ih je nahranio prije nego što je pozvao policiju.
Dječaci su mu rekli da su ih majka i očuh ostavili uz cestu samo s presvlakom, dva komada voća i dvije boce vode. Uz sebe nisu imali nikakve identifikacijske dokumente.
Njihov otac prijavio je njihov nestanak još 11. svibnja iz doma u Colmaru na istoku Francuske, nakon čega je pokrenuta međunarodna potraga.
Nakon što su dječaci prevezeni u bolnicu i na policiju, portugalske i francuske vlasti otvorile su istragu kako bi utvrdile kako su djeca stigla u Portugal i što se točno dogodilo.
Prema pisanju portugalskih medija, nadzorne kamere snimile su trenutak u kojem je francuski par navodno ostavio djecu u šumskom području.
Osumnjičeni su ubrzo pronađeni u gradu Fatimi, oko 180 kilometara od mjesta na kojem su dječaci pronađeni.
Vlasnica restorana u kojem su boravili ispričala je za portugalsku televiziju TVI da su djelovali potpuno mirno i opušteno. "Došao je francuski par, sjeli su za stol, naručili doručak, kavu i kolače. Smijali su se i ponašali kao da se ništa nije dogodilo", rekla je Izabel Santos.
Prema njezinim riječima, par je u restoranu proveo nekoliko sati. "Vrijeme je prolazilo, a oni su i dalje sjedili ondje i šalili se jedno s drugim", rekla je.
Druga svjedokinja rekla je da je posumnjala u par nakon razgovora s rođakinjom, koja ju je upitala jesu li to možda Francuzi za kojima se traga, piše CNN Portugal.
Zapisala je registraciju automobila i nazvala policiju. Policija je na mjesto događaja stigla oko 15:30 u civilu te je par priveden bez pružanja otpora.
Portugalska Nacionalna republikanska garda objavila je da su uhićeni 41-godišnja žena i 55-godišnji muškarac. Istražuje ih se zbog sumnje na obiteljsko nasilje, izlaganje opasnosti i napuštanje djece.