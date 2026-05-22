Umjesto slavlja, tišina za Luku: "Tužno je da se ovakvo nešto dogodi u državi koja kao voli svoje građane"

Tužni prizori norijade stigli su iz Šibenika.

Devetnaest minuta tišine za 19 godina tragično ubijenog maturanta iz Drniša. Tako su stotine maturanata odale počast ispred zgrade Općinskog suda Luki Milovcu koji je ubijen prošlog vikenda.

U znak vječnog sjećanja i ljubavi, u nebo je pušteno 19 bijelih balona.

U tišini za Luku pridružili su se i građani, a poslana je snažna poruka da se ovakva tragedija ne smije ponoviti i da Luka ne smije biti zaboravljen.

"Težak slučaj, težak dan. Katastrofično nešto. Da je dozvoljeno i da je moguće da se nešto ovako dogodi u državi koja se predstavlja kao ispravna, kao država koja voli svoje građane, jednostavno tužno", poručila je maturantica Lora.

"Svi smo pogođeni naravno. Iako nismo znali Luku osobno ili eto jednostavno ovo je mali grad, sve se čuje. Naravno nećemo sada slaviti kao što bi se slavilo da se ovo nije dogodilo. Odat ćemo poštovanje njemu i to je sve što možemo", poručio je maturant Antun.

