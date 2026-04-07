Srbija dogovorila suradnju s izraelskim vojnim divom: Procurili detalji

Srbija je s izraelskim vojnim divom Elbit Systems dogovorila proizvodnju dronova na svom teritoriju, objavila je u utorak Balkanska istraživačka mreža (BIRN) u suradnji s izraelskim listom Haaretz, navodeći da je riječ o kompaniji koja je godinama kritizirana zbog uloge u izraelskim vojnim operacijama u Gazi i na Zapadnoj obali.

Prema tekstu, objavljenom danas na mrežnoj stranici BIRN-a, Elbit Systems će u tvornici dronova imati 51 posto vlasništva, a 49 posto bit će udio kompanije Yugoimport SDPR, srbijanskog državnog poduzeća za trgovinu naoružanjem, obrambenom opremom i transfer tehnologije, vezanog uz domaću vojnu industriju.

Otvorenje tvornice je početkom ožujka je najavio predsjednik države Aleksandar Vučić.

"Uskoro otvaramo prvu tvornicu ozbiljnih dronova, ovdje u našoj zemlji, veoma ozbiljnih, najozbiljnije svjetske produkcije“, rekao je 7. ožujka, navodeći da je inozemni partner iz Izraela, a da bi proizvodnja mogla početi već u travnju, ali nije otkrio ime kompanije.

Prema Stokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI), koji prati globalnu trgovinu oružjem, Elbit Systems je vodeća izraelska kompanija za proizvodnju oružja i vojne opreme. Pozivajući se na pisanje lista The Jerusalem Post iz ožujka, BIRN navodi da je Elbit Systems sada najveća izraelska tvrtka po tržišnoj vrijednosti na burzi u Tel Avivu.

Pozivajući se na izvješće posebne izvjestiteljice UN-a Francesce Albaneze "Od ekonomije okupacije do ekonomije genocida", Elbit Systems se navodi među kompanijama koje "doprinose razvoju alata za nadzor, kontrolu masa, urbano ratovanje, prepoznavanje lica i ciljane likvidacije – alata koji se u praksi testiraju na Palestincima".

Izrael i Srbija već imaju razvijenu suradnju u naoružanju. Od početka 2023. izvoz oružja i streljiva iz Srbije u Izrael rastao je dramatično, a nastavio se i nakon što je vlast 23. lipnja 2025. potpuno zabranila izvoz naoružanja, objavili su ranije beogradski mediji.

Vrijednost izvoza streljiva i naoružanja iz Srbije u Izrael od 2023. porasla je čak 42 puta i na kraju prošle godine dosegla je 114 milijuna eura, unatoč brojnim apelima stručnjaka Ujedinjenih naroda da se prodaja vojne opreme Izraelu obustavi zbog odmazde izraelskih snaga nad Palestincima u Pojasu Gaze.

Većina tog izvoza realizirana je je upravo preko SDPR-a, navodi BIRN. Na upite o budućoj tvornici dronova upućene SDPR-u i izraelskoj kompaniji, iz srbijanskog državnog poduzeća nije stigao odgovor, a iz Elbit Systems bio je kratak: "Bez komentara".

Prema dokumentima u koje je BIRN imao uvid, a koja su potvrdila dva neovisna izvora bliska vojnoj industriji, planirana je proizvodnja dvije vrste dronova – kratkodometnog modela velike nosivosti i s rotacijskim krilima, i naprednijeg i bržeg modela dugog dometa, koji može letjeti na visinama koje premašuju šest kilometara.

Izvor upućen u dogovor kaže da je dugodometni dron "napredniji" od Pegaza, borbeno-izviđačkog drona koji Srbija već proizvodi.

"Ima veću visinu leta i veću operativnu autonomiju. Bit cijele priče je transfer tehnologije, jer će i naši inženjeri raditi na tome, a taj dron je zapravo kruna čitavog projekta", navodi izvor na koji se pozivaju autori teksta.

Prema izvoru BIRN-a, u proces proizvodnje bit će uključeni i stručnjaci iz pančevačke "Utve", tvornice lakih sportskih zrakoplova i zrakoplova za obuku, koja je u vlasništvu SDPR-a.