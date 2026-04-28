Portal "Rat i sankcije", kojim upravlja Glavna uprava za obavještajne poslove Ministarstva obrane Ukrajine (GUR), razotkrio je još jedan u nizu propusta u učinkovitosti sankcija Zapada prema Rusiji. Naime, najnoviji ruski krstareći projektil namjenjen za udare s ruskih radarski nevidljivih zrakoplova, temelji se na zapadnoj i azijskoj tehnologiji.

Objavom 3D interaktivnog modela krstarećeg projektila S-71K "Kovjor" (u prijevodu, Tepih), GUR je mapirao opskrbni lanac koji se proteže od Sjedinjenih Američkih Država i Irske do Tajvana i Japana. To razotkrivanje služi kao izravan apel za strožu kontrolu izvoza, jer GUR nastoji ukazati na još jedno u nizu zaobilaženja međunarodnih sankcija od strane Rusije.

Tehničke specifikacije "Tepiha"

Razvoj S-71K predstavlja zaokret za Ujedinjenu zrakoplovnu korporaciju (OAK), rusku zrakoplovnu i obrambenu korporaciju koja objedinjuje privatni sektor s državnim. Iako se OAK obično fokusira na zrakoplovne konstrukcije, GUR proizvodnju navedenog krstarećeg projektila identificira kao njihov "prvi ozbiljan pokušaj razvoja krstarećeg projektila".

To novo oružje je hibrid modernog zrakoplovnog inženjerstva i pragmatične prenamjene. Njegov ubojiti teret je rasprskavajuća visokoeksplozivna zrakoplovna bomba OFAB-250-270, teška 250 kilograma. Isti je integriran izravno u nosni dio krstarećeg projektila, koji izrađen od višeslojnih kompozita na bazi stakloplastike i aluminijskih legura.

Za pogon projektil koristi turbomlazni motor R500 koji proizvodi tvrtka Reynolds LLC, koja priprada široj strukturi OAK-a. Uz potporu jednog glavnog i dva bočna spremnika goriva, GUR procjenjuje operativni domet oružja na približno 300 kilometara. To omogućuje ruskom borbenom zrakoplovu pete generacije Su-57 Felonu, vodećem ruskom radarski nevidljivom lovcu, izvođenje preciznih udara uz zadržavanje izvan učinkovitog dosega ukrajinske protuzračne obrane.

Međunarodno podrijetlo komponenti

GUR primjećuje da, iako je Su-57 trenutačno primarna platforma za korištenje navedenog krstarećeg projektila, ruski planeri "razmatraju buduću upotrebu S-71K s bespilotne letjelice S-70 Ohotnik" (Lovac), teške radarski nevidljive bespilotne letjelice. Taj prijelaz na bespilotne sustave značajno bi zakomplicirao pokušaje presretanja. Sam S-71K je sofisticirana "hibridna platforma" koja ima krila u ovliku strijele, dvostruke pomične repne površine i automatsko prepoznavanje ciljeva omogućeno umjetnom inteligencijom.

Najteži dokaz koji je GUR pružio jest popis stranog podrijetla elektroničkih dijelova. Komponente korištene u tom krstarećem projektilu su povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama, Kinom, Švicarskom, Japanom, Njemačkom, Tajvanom i Irskom.

Unatoč godinama sukoba, S-71K dokazuje da je ruska obrambena proizvodnja i dalje vezana uz globalno tržište elektronike. Pružanjem navedenih pojedinosti oko najnovijeg ruskog oružja, GUR regulatorima u Washingtonu i Bruxellesu predaje putokaz za premošćivanje praznina u trenutnim režimima sankcija.