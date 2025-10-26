Došao je spasiti sina, ubijen je! Cure detalji o osumnjičenom...

U noći s petka na subotu oko 2:30 sati ispred bara u Novom Mestu, gdje se građani i dalje okupljaju u znak prosvjeda, napadnut je 48-godišnji muškarac koji je došao po sina.

Navodno ga je sin nazvao jer mu je prijetila skupina Roma. Prema prvim informacijama, muškarca je ispred bara pretukla skupina Roma, a policija je u vezi s incidentom uhitila jednog osumnjičenika, 21-godišnjaka.

Neslužbeno se navodi da je on bio jedini koji je napao muškarca, iako policija istražuje i mogućnost da je u napad bio uključen još netko.

Žrtva je od zadobivenih ozljeda preminula u bolnici u subotu.

Slovenski mediji prenose kako je od posljedica premlaćivanja umro poznati lokalni ugostitelj Aleš L.

Prema izjavama policijskih dužnosnika, motiv sukoba bio je banalan.

"Povod je bio nekoliko izgovorenih riječi", rekao je Matjaž Štern iz kriminalističke policije. Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom, za što mu prijeti od pet do petnaest godina zatvora.

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice.

"Njegov profil na društvenim mrežama otkriva njegovu strast prema oružju, brzim njemačkim automobilima i balkanskoj glazbi", pišu Novice.

U opisu profila mu stoji kako radi za "rusku mafiju"...

U trenutku punoljetstva osumnjičenik nije imao kazneni dosje, ali je kao maloljetnik bio registriran za imovinska kaznena djela i kaznena djela koja uključuju nasilje i spolno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina, navodi N1.

Građani pale svijeće u SLoveniji na mjestu ubojstva - 8 Foto: Blaz Samec/Cropix

Mnogi stanovnici Novog mesta došli su zapaliti svijeće ispred kluba LokalPatriot, gdje se dogodio napad.

"Bez riječi sam", rekla je jedna mještanka koja je zapalila svijeću u društvu supruga i sina. "To je mogao biti moj suprug koji je otišao po dijete. To je užasno. Stvarno sam bez riječi", dodala je.

Jedna od mještanki na jutarnjem skupu rekla je za N1 Slovenija da je trenutna sigurnosna situacija očajna. "Živimo u strahu - djeca nemaju nade za škole, nemaju nade za autobuse", rekla je.

Građani pale svijeće u SLoveniji na mjestu ubojstva - 7 Foto: Blaz Samec/Cropix

Na pitanje što očekuju od države, rekla je da "očekuju puno, ali neće ništa učiniti". "Do sada su nas iznevjerili“, naglasila je vidno uzrujana.

Što se tiče ostavki, rekla je da ostavka jednog ili dva ministra nije dovoljna da bi se zahtijevala njihova zamjena. "30 godina isti ljudi kližu po političkom parketu, ali nisu ništa napravili“, dodala je Novomeščanka.

Građani pale svijeće u SLoveniji na mjestu ubojstva - 6 Foto: Blaz Samec/Cropix

Za pokojnika, kojeg je poznavala, rekla je da je bio čovjek pun poštovanja koji je uvijek pronalazio lijepu riječ za svakoga. "Bio je izniman otac. Imam samo lijepe riječi za njega, ne zato što je pokojni, nego zato što je to istina. Ostavio je iza sebe obitelj koja ga je još uvijek trebala, nemam riječi."

Prije nije bilo ovako

Novinari su razgovarali i s Boštjanom Jerkom koji dolazi iz okolice Novog Mesta. U Dolenjsku se doselio iz Ljubljane prije 20 godina.

"Ne zanima me tko je počinitelj niti odakle je. Glavna stvar je odgovornost policije, koja mora osigurati sigurnost života i ljudi, te odgovornost zaštitara. Političari brzo objašnjavaju koliko im je žao, ali..."

Građani pale svijeće u SLoveniji na mjestu ubojstva - 4 Foto: Blaz Samec/Cropix

Rekao je da kada se prije dva desetljeća doselio u Dolenjsku, sigurnosna situacija nije bila ovakva. "Bilo je u redu, ali u posljednje vrijeme primjećujem da je sve gore, sve više problema. Pretukli su dva dječaka blizu školskog centra, sada se dogodilo ovo. Svako dijete u Novom mestu zna gdje se te stvari događaju, gdje nije sigurno, pa sam siguran da i policija zna“, upozorio je.

Uvjeren je da su potrebna dva hitna rješenja: povećanje prisutnosti policije na ključnim lokacijama i povećanje broja zaštitara na događajima do njihovog završetka.

Ove prijedloge potom je predložilo i Tajništvo Vijeća za nacionalnu sigurnost , naglašavajući da predložene mjere usvojene danas nisu usmjerene protiv Roma, već protiv kriminalaca koji žive u romskim naseljima.

Građani pale svijeće u SLoveniji na mjestu ubojstva - 3 Foto: Blaz Samec/Cropix

Građani pale svijeće u SLoveniji na mjestu ubojstva - 1 Foto: Blaz Samec/Cropix

"Sada je zadnje vrijeme za promjene", rekla je druga mještanka dok je palila svijeće, dodajući da su promjene potrebne u svim područjima, od obrazovanja do socijalne uključenosti.

Po njezinom mišljenju, ljudi se više ne boje, već su postali apatični. "Ovako se povlačimo od problema, ali to nije ispravno", zaključuje domaćica Jožica Količ.