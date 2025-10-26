Širi se uznemirujuća snimka brutalnog ubojstva u Sloveniji, Golob stigao na mjesto zločina

Društvenim mrežama širi se snimak napada skupine ljudi na Aleša Šutara, slovenskog ugostitelja koji se tu našao jer je došao braniti sina koji mu se javio da je u strahu od prijetnji koje dobiva od iste skupine.

Šutura su napadači brutalno pretukli na smrt, a djelić čega se vidi na snimci koju su objavile Slovenske Novice, a koju nećemo objaviti jer je iznimno uznemirujuća.

Slovenski premijer Robert Golob u nedjelju je stigao u Novo Mesto, u kojem je u noći s petka na subotu muškarac brutalno pretučen.

Ranije je prihvatio ostavke dvoje ministara iz njegove vlade, ministrice pravosuđa Andreje Katič i ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara, koji su se odlučili odstupiti nakon ubojstva.

Vladin vrh sastao se s lokalnom zajednicom kako bi se upoznao s mjerama na terenu nakon tragičnog događaja koji je potresao grad, piše 24ur.com.

"Razumijem da svi osjećamo bol, bijes i strah. Ali nas ne smiju zavesti pozivi na osvetu i naoružavanje, već je zbog nevine žrtve vrijeme da prekinemo stanje koje je posljedica desetljeća zanemarivanja ove problematike", poručio je Golob nakon sastanka, najavivši predstavljanje konkretnih mjera za utorak.

Naime, najavljene su mjere za poboljšanje sigurnosne situacije, prije svega izmjene zakona i pooštravanje kaznenih politika, te jačanje policije.

Skupina Roma kod restorana u Novom Mestu u subotu navečer napala je 48-godišnjeg muškarca koji je kasnije preminuo u bolnici. Muškarac je pretučen oko 2,30 ujutro, nakon što je stigao po sina kojemu je skupina prijetila.

Golob je nakon izvanredne sjednice vlade objavio da je prihvatio ostavke te da će u narednim danima predložiti nova imena.

"Ljudi imaju pravo na sigurnost, a to pravo jučer nije ispunjeno", rekao je Golob.

"Znam da danas svi osjećamo tugu, ljutnju, pa čak i strah. To je razumljivo. Međutim, ne smijemo dopustiti da se ta bol pretvori u osvetu ili mržnju. To bi samo produbilo rane i rastrgalo društvo", nastavio je Golob, pa pozvao kolege da se suzdrže od iskorištavanja te tragedije u političke svrhe.

Slovenska oporba već je pozvala na ostavku cijele vlade, no premijer je to odbio kazavši da bi u ovom trenutku to predstavljalo bijeg od odgovornosti.

"Ministri su prihvatili svoju odgovornost, a na meni je da sljedećim koracima osiguram da se mir vrati u društvo i da osiguramo sigurnost cijelog društva", naglasio je.

Katič, ministrica iz redova socijaldemokrata, ranije je rekla da je donijela odluku o ostavci "zbog objektivne odgovornosti" te da time "doprinese smirivanju situacije".

"Oni koji moraju osigurati red i sigurnost su policija i tužiteljstvo. Što se tiče poziva drugima, odgovaram da svatko mora razmisliti o vlastitoj odgovornosti - ja jesam", prenosi slovensko Delo njezine riječi.

Građani pale svijeće u SLoveniji na mjestu ubojstva - 5 Foto: Blaz Samec/Cropix

Boštjan Poklukar, ministar iz Golobovog Pokreta slobode, poručio je da je "svako nasilje u društvu potpuno neprihvatljivo".

"Preuzimam potpunu objektivnu odgovornost i podnosim ostavku".

Zbog ubojstva 48-godišnjeg muškarca uhićen je 21-godišnjak, a policija je objavila da je na istom mjestu intervenirala dva sata prije tragičnog događaja, no "iz drugačijih razloga", prenosi Delo.

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar na platformi X pozvala je vladu da u suradnji s lokalnom zajednicom što prije "učini sve što je potrebno kako bi se zajamčila sigurnost".

"Suradnja između općina u kojima žive Romi i vlade jedini je ispravan i nužan put naprijed", napisala je Pirc Musar, pa pozvala i romsku zajednicu da "preuzme odgovornost za svoje postupke".

"Zakonodavstvo je isto za sve, mora biti i učinkovito za sve. Međutim, ne radi se samo o zakonodavstvu, već i o osnovnim ljudskim normama.

Neprihvatljivo je da Romi provode zastrašivanje i nasilje nad lokalnim stanovnicima, što nažalost ovaj put ima najgore posljedice. Za takve postupke nema i ne može biti izgovora ni opravdanja", poručila je.

Građani pale svijeće u SLoveniji na mjestu ubojstva - 1 Foto: Blaz Samec/Cropix

