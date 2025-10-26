Potres u Sloveniji: Dvoje ministara podnijelo ostavke

Slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar ponudili su ostavke premijeru Robertu Golobu, koji ih je i prihvatio. Golob je sazvao izvanredni sastanak nakon tragedije u Novom Mestu.

"Obje ostavke sam prihvatio", potvrdio je Golob nakon sastanka s ministrima. Istraga o kaznenom djelu, prema riječima glavnog ravnatelja policije Damjana Petriča, još uvijek traje, piše 24ur. On zasad ostaje na svojoj funkciji.

Katič je ostavku ponudila još prije sastanka, a istu je odluku ujutro donio i Poklukar. "S oboje ministara u ostavci dogovorio sam da do imenovanja nasljednika ostaju na dužnosti", izjavio je Golob.

"Donijela sam odluku da ponudim ostavku zbog objektivne odgovornosti. Time želim i doprinijeti smirivanju situacije”, rekla je Katič u izjavi nakon što je Golob prihvatio ostavke ministara.

"Oni koji moraju osigurati red i sigurnost su policija i tužiteljstvo. Što se tiče poziva drugima, odgovaram da svatko mora razmisliti o vlastitoj odgovornosti - ja jesam", kazala je.

Poklukar je poručio da je svako nasilje u društvu potpuno neprihvatljivo: "Preuzimam potpunu objektivnu odgovornost i podnosim ostavku."