Širi se epidemija teškog proljeva: "Kriv je Trump"

SAD-om se širi jedna od najvećih epidemija parazitarne bolesti u novijoj povijesti, a kao mogući izvori navode se salata, luk i jedan lanac brze hrane.

Gotovo 7000 ljudi u 32 savezne države zaraženo je ciklosporijazom, bolešću koja uzrokuje teški proljev, a pozornost se sada usmjerava na politiku administracije Donalda Trumpa, odnosno na odluke kojima je smanjen opseg praćenja bolesti koje se prenose hranom.

Dosad je sada zabilježeno više od 140 hospitalizacija zbog ciklosporijaze - parazitarne bolesti koja nastaje konzumacijom kontaminirane hrane ili vode. Simptomi uključuju nekontrolirani proljev, gubitak težine, grčeve i povišenu temperaturu. Rjetko je opasna po život, a najugroženije skupine su djeca, starije osobe i ljudi s oslabljenim imunitetom.

Očekuje se da će broj oboljelih nastaviti rasti, a liječnik i viši suradnik za javno zdravstvo u Forbesu Omer Awan ističe da su pojedinačni slučajevi uobičajeni tijekom ljeta, ali nikada u ovolikim razmjerima. Problem dodatno komplicira dugo razdoblje inkubacije jer se simptomi mogu pojaviti tek dva do 14 dana nakon konzumacije zaražene namirnice, što znatno otežava pronalaženje izvora zaraze.

Ukinut nadzor

Znanstvenici za javno zdravstvo i Demokratska stranka tvrde da su napore za suzbijanje epidemije izravno ugrozili drastični rezovi i masovni otkazi koje je proveo Robert F. Kennedy Jr., Trumpov ministar zdravstva.

Mjere su opravdavane parolom "vladine učinkovitosti", a Kennedy se sada suočava s optužbama da je omeo adekvatan odgovor na širenje zaraze jer je prošle godine drastično smanjio nadzor nad patogenima koji se prenose hranom.

Zbog smanjenja proračuna, Mreža za aktivni nadzor bolesti prenosivih hranom (FoodNet) u srpnju 2025. godine prestala je pratiti šest od osam patogena, a među njima i ciklosporu, uzročnika trenutačne epidemije, piše The Telegraph.

U internom dopisu osoblju, u koji je uvid imao NBC News, za smanjenje programa izravno su okrivljeni financijski rezovi. "Odobrena sredstva nisu pratila resurse potrebne za nastavak nadzora FoodNeta nad svih osam patogena", stoji u dopisu.

Nemogućnost praćenja uzročnika sada se pokazuje kao ključni problem, a Awan upozorava na izravne posljedice takve situacije: "Ne znamo što je izvor zaraze i zato se ona nastavlja širiti na toliko ljudi. Bez poznavanja izvora, ne znamo kako je zaustaviti."