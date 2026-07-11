Epidemija u SAD-u: Tisuće zaražene opasnim parazitom koji napada probavu

Sjedinjenim Američkim Državama širi se epidemija ciklosporijaze, crijevne bolesti koju uzrokuje mikroskopski parazit. Zaraza je dosad potvrđena u čak 31 saveznoj državi, a u posljednjih nekoliko tjedana prijavljene su tisuće slučajeva.

Glavni simptom ove bolesti je učestali, vodenasti i "eksplozivni" proljev. Ljudi se zaraze konzumiranjem hrane ili vode koja sadrži parazita, a zaraza se ne prenosi s čovjeka na čovjeka. Ako se ne liječi, bolest može trajati od nekoliko dana pa sve do mjesec dana, a simptomi se mogu vratiti nakon što se činilo da su prošli.

Najteže pogođen Michigan

Epidemija je najteže pogodila saveznu državu Michigan, koja je izvijestila da je u samo dva tjedna dijagnosticirano više od 1000 ljudi. Nakon Michigana, najveći broj slučajeva bilježi New York, a slijede Ohio i Illinois.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) potvrdio je da je u razdoblju od 1. svibnja do 9. srpnja službeno zabilježeno 843 slučaja, no stvarna brojka je znatno veća. Zdravstvena agencija u obradi ima još više od 1500 prijava koje zahtijevaju analizu. Zbog težih simptoma 86 osoba je hospitalizirano, dok smrtnih slučajeva zasad nema.

Broj oboljelih vjerojatno je još veći jer se dio ljudi oporavi kod kuće bez odlaska liječniku i testiranja, a CDC predviđa da će brojke nastaviti rasti.

Izvor zaraze još uvijek nepoznat

Svi zaraženi oboljeli su nakon što su jeli hranu u SAD-u i nisu putovali izvan zemlje prije pojave simptoma. Točan izvor zaraze još uvijek nije identificiran, no dosadašnje epidemije bile su povezane sa sirovim voćem i povrćem.

Epidemiolozi ističu da do kontaminacije obično dolazi na farmama ili putem sustava za navodnjavanje, zbog čega je teško ući u trag izvoru. Prethodne slične epidemije u SAD-u i Kanadi bile su povezane s pakiranim salatama, svježim korijanderom, bosiljkom, malinama, graškom i mladim lukom.

Kako se zaštititi?

S obzirom na nagli porast broja oboljelih, zdravstvene službe u Michiganu preporučile su restoranima i kućanstvima da smanje rizik temeljitim pranjem povrća, kuhanjem malina i lisnatog povrća kad god je to moguće te uklanjanjem vanjskih slojeva zelene salate i mladog luka, piše BBC.

Iako Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) napominje da samo ispiranje vodom možda neće eliminirati parazit, CDC i dalje savjetuje pranje namirnica. Građani koji osjete simptome jakog proljeva pozvani su da se odmah jave liječniku i zatraže testiranje na ovaj parazit.