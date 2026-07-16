Roboti preuzeli posao u hrvatskim bolnicama: Pogledajte kako izgleda sustav od 23 milijuna eura koji mijenja zdravstvo

Tisuće tableta za stotine pacijenata - ovako ih razvrstavaju robotski sustavi u bolničkoj ljekarni u Dubravi.
KAOS KOD PETRINJE
Olujni vjetar čupao drveća, tuča uništila fasade i vrtove: Pogledajte prizore nakon nevremena koje je pogodilo jedan dio Hrvatske
javnost u poljskoj zgrožena
Pijana trudnica rodila kod kuće: Liječnici u šoku kad su vidjeli koliko beba ima promila
Brutalno ubojstvo
Horor u susjedstvu: Nasmrt zatukao majku i brata, njoj odrubio glavu
Jednim klikom miša, robot dobiva "zapovijed" što kojem pacijentu treba.
"Liječnik na odjelu propisuje farmakoterapiju, koja se potom elektronski upućuje u bolničku ljekarnu. Nakon toga robot započinje s procesom pripreme terapije za pojedinog pacijenta i za potrebe 24 sata", kazala je Ivana Marinović, voditeljica bolničke ljekarne.
Evo kako taj proces izgleda u pulskoj bolnici.
Ivana Marinović, voditeljica bolničke ljekarne
Foto:
Dnevnik Nove TV
"Sad on ovdje uzima blister i nosi ga na rezanje. Od onog našeg jednog blistera mi smo dobili ovako, 14 monodoza i na svakoj vrećici piše koji je lijek u pitanju, koja je doza. Sad nađe svoju poziciju gdje ima isti taj lijek i nadopuni tu spiralu s lijekom. Gotov proizvod prema pacijentu izgleda ovako... tu su generalije pacijenta, kao ustanova, generalije pacijenta i lijekovi koji se nalaze unutra", kazala je Lara Selavin, voditeljica bolničke ljekarne OB Pula.
Lara Selavin, voditeljica bolničke ljekarne OB Pula
Foto:
Dnevnik Nove TV
U projekt jedinične terapije od 23 milijuna eura uključeno je 40 bolnica.
"Kada imate dobro unesene, dobro kontrolirane palete terapije za pojedinog pacijenta, vi smanjujete bilo kakve rizike, a u konačnici imate puno bolje terapijske ishode, a kao treću varijantu i bolje kontrolirane troškove", izjavila je Irena Hrstić, ministrica zdravstva.
Roboti pomažu u pripremi lijekova
Foto:
Dnevnik Nove TV
U Dubravi kažu - već 30 godina imaju sustav jedinične raspodjele lijekova, no sada je moderniziran. Farmaceuti na ovaj način mogu kontrolirati terapije pacijenata.
"Naši farmaceuti dobivaju jednu veću ulogu u nadzoru same propisane terapije gdje ju mogu analizirati ako se pojave neki terapijski problemi i sudjelovati u optimizaciji terapije i uklanjanju pogrešaka", kazala je voditeljica bolničke ljekarne.
Kada prvi robot spremi pojedinačnu tabletu u posebno pakiranje - kreće razvrstavanje za svakog pacijenta. Kojem na kraju doputuje - "paketić".
Ništa bez ljudske ruke - jer prije predaje pacijentu, sve još jednom provjeri medicinska sestra.
Roboti pomažu u pripremi lijekova
Foto:
Dnevnik Nove TV
"Sam proces slaganja, provjere i primjene terapije iziskuje puno vremena, ovaj sistem nam to olakšava, tako da se mi možemo posvetiti samom kontaktu s bolesnikom", rekla je Paula Filar Brleković, medicinska sestra, KB Dubrava.
Jer umjesto rezanja blistera za svaku tabletu - to sada rade roboti.
"Sigurno mogu reći da se sestrama olakšao posao na odjelu jer one dobiju kompletnu terapiju za jednog pacijenta iz ljekarne. Nama u ljekarni se povećao obim posla. Da bi robot obavio svoj posao, potrebna je velika priprema s naše strane, bitno je da mi robot napunimo maksimalno kako bi mogao slagati terapiju pacijentima", kazala je Lara Selavin, voditeljica bolničke ljekarne OB Pula.
Roboti pomažu u pripremi lijekova
Foto:
Dnevnik Nove TV
Dok robot u podrumu priprema terapiju, pacijenti se osjećaju sigurno, pogotovo zato što im ga na kraju donese - medicinska sestra.
"Sestra uđe, donese mi lijekove, ja popijem, ne gledam što pijem. Znači mi, o tome ne mislim, ima dosta drugih briga", kazao je Luka Galić, Široki Brijeg, pacijent KB Dubrava.
Jer toplu riječ i osmijeh medicinske sestre ne može zamijeniti robot, ali baš zahvaljujući njima - i one se mogu više posvetiti pacijentu.