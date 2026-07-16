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Roboti preuzeli posao u hrvatskim bolnicama: Pogledajte kako izgleda sustav od 23 milijuna eura koji mijenja zdravstvo

PišeDNEVNIK.hr, Martina Bolšec Oblak, 16. srpnja 2026. @ 23:08 komentari
Roboti pomažu u pripremi lijekova
Roboti pomažu u pripremi lijekova Foto: Dnevnik Nove TV
Nedostaje nam i medicinskih sestara - a kako bi imale više vremena za pacijente, u pripremanju lijekova pomažu im roboti. Više ne moraju odvajati svaku tabletu zasebno, a takav sustav sigurniji je za pacijenta.
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