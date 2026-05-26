Toplinska kupola nad Europom uzela prve žrtve: "Ovo je događaj bez presedana"

Najmanje sedmero ljudi preminulo je u Francuskoj nakon ekstremnog toplinskog vala koji je rano zahvatio zapadnu Europu. Osim Pariza, i London je objavio da su srušeni temperaturni rekordi za svibanj, a meteorolozi upozoravaju na nastavak vrućina.

"Trenutačno možemo potvrditi da je sedam smrtnih slučajeva izravno ili neizravno povezano s vrućinama", rekla je glasnogovornica francuske vlade Maud Bregeon te je dodala da je petero ljudi izgubilo život utapanjem.

Dvoje ljudi umrlo je u nedjelju – žena koja je sudjelovala na Hyrox fitness-natjecanju u Lyonu preminula je od hipertermije, dok je 53-godišnji muškarac doživio srčani udar tijekom utrke na 10 kilometara u Parizu.

Još 16 osoba hospitalizirano je tijekom druge cestovne utrke u pariškom predgrađu Maisons-Alfort, uključujući deset osoba koje su u kritičnom stanju. Među utopljenima tijekom vikenda bila su i trojica tinejdžera. Mnogi su osvježenje tražili na plažama, iako u većini područja spasilačke službe još ne rade jer sezona službeno počinje tek u srpnju, piše The Guardian.

Francuska meteorološka služba Météo France objavila je da je u ponedjeljak najviša temperatura od 37,1 Celzijev stupanj zabilježena u blizini Hossegora, u jugozapadnom departmanu Landes, te da bi temperature na zapadu zemlje u utorak mogle prijeći 36 stupnjeva.

Naveli su i da je ponedjeljak bio "najtopliji svibanjski dan otkad postoje mjerenja", pri čemu je prosječna nacionalna temperatura, izmjerena na 30 meteoroloških postaja diljem zemlje, iznosila 24,4 stupnja. Dosadašnji rekord iz 1944. godine bio je 23,7 stupnjeva.

Britanski meteorološki ured Met Office objavio je da je ponedjeljak bio najtopliji svibanjski dan u povijesti mjerenja u Ujedinjenom Kraljevstvu. U vrtovima Kew u jugozapadnom Londonu izmjereno je 34,8 stupnjeva.

Rekordi pod toplinskom kupolom

U Španjolskoj se očekuje nastavak temperatura između 36 i 38 stupnjeva u dolinama rijeka Guadiana, Guadalquivir i Ebro, a u pojedinim područjima temperature bi mogle doseći i 40 stupnjeva. U talijanskoj regiji Lazio, koja uključuje Rim, vlasti su uvele ograničenja rada na otvorenom, primjerice na farmama, gradilištima i u sektoru dostave, između 12:30 i 16 sati.

Osam od ukupno 96 francuskih departmana nalazi se pod narančastim upozorenjem zbog visokih temperatura, što je drugi najviši stupanj upozorenja i podrazumijeva povećan oprez stanovništva. Dodatnih 20 departmana pod žutim je upozorenjem. Ovo je prvi put da je nacionalni sustav upozorenja na vrućine aktiviran u svibnju otkad je uveden 2004. godine.

"Riječ je o događaju bez presedana, koji bi se u klimatskim uvjetima između 1979. i 2025. dogodio jednom u tisuću slučajeva u ovo doba godine", rekao je klimatolog Christophe Cassou za Le Monde. "U predindustrijskom razdoblju to bi bilo gotovo nemoguće."

Francuski premijer Sébastien Lecornu sazvao je u četvrtak sastanak ključnih ministara kako bi procijenili spremnost države na toplinske valove, nakon što je više od 350 meteoroloških postaja u Francuskoj u ponedjeljak zabilježilo nove mjesečne temperaturne rekorde.