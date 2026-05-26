Razbijanje tradicije: Ferrari predstavio Luce, svoj prvi potpuno električni automobil

Ferrarijev dugo najavljivani i očekivani prvi električni model nazvan je Luce, što označava odlučan odmak od dosadašnjeg dizajnerskog jezika i pogonske filozofije tog svjetski poznatog automobilskog brenda. Nakon što je tvrtka ranije odbacivala mogućnost proizvodnje potpuno električnog automobila, projekt je sada predstavljen kao dovršeni serijski model.

Za vanjski i unutarnji dizajn zaslužan je LoveFrom, dizajnerski studio koji je 2019. godine osnovao Jony Ive (britanski industrijski dizajner, najpoznatiji kao dugogodišnji glavni dizajner tvrtke Apple), a riječ je o njihovu prvom cjelovitom dizajnerskom projektu automobila, piše portal Engadget. Marc Newson, koji je dio dizajnerskog studija LoveFrom, ranije je dizajnirao koncept Ford 021C iz 1999. godine, s kojim Ferrarijev Luce dijeli određene stilske elemente, uključujući nekonvencionalno otvaranje vrata.

Po svojim proporcijama Luce je bliži SUV-u nego klasičnom sportskom automobilu te ima četvera vrata i pet sjedala. Time postaje prvi Ferrari s kapacitetom većim od četiri putnika, iako je Purosangue već ranije postao prvi Ferrarijev model s istim brojem vrata. Stražnjim sjedalima pristupa se kroz vrata sa šarkama na stražnjoj strani, što omogućuje lakši ulazak i naglašeniji vizualni dojam.

Putnici straga imaju vlastitu kontrolnu ploču s fizičkim kotačićima i prekidačima, iako je prostor iznad glave donekle ograničen. Infotaiment sustav, uključujući načine vožnje, ventilaciju sjedala i ugrađenu funkciju štoperice, u ranoj izvedbi Lucea još nije funkcionalan, napominje Engadget. Iz vozačke perspektive unutrašnjost djeluje skladnije i kvalitetnije nego što je uobičajeno za pretprodukcijski prototip.

Značajke automobila

Luce razvija ukupno 761 kW snage pomoću četiri elektromotora, od kojih je svaki zadužen za jedan kotač. Takav raspored omogućuje preciznu raspodjelu okretnog momenta, poboljšava ulazak u zavoje i pomaže pri kontroli proklizavanja kotača u zahtjevnim uvjetima.

Automobil koristi upravljanje na svim kotačima, pri čemu se stražnji kotači mogu zakretati u istom ili suprotnom smjeru od prednjih, ovisno o brzini. Aktivni ovjes s elektronički upravljanim prigušivačima prilagođava tvrdoću i visinu vozila te pri većim brzinama spušta karoseriju za 10 milimetara.

Baterijski sklop kapaciteta 122 kWh smješten je u podnici vozila, prema takozvanom skateboard rasporedu, a podržava punjenje snagom do 350 kW. Ferrari procjenjuje doseg od 529 kilometara prema WLTP ciklusu, dok bi prema strožem EPA standardu stvarni doseg Lucea mogao biti manji od 483 kilometra.

Umjesto simuliranja zvuka motora, Luce koristi akustični senzor na stražnjoj osovini koji bilježi vibracije elektromotora. Signal se zatim pojačava i oblikuje u prepoznatljiv zvuk koji priziva karakter Ferrarijevih V8 motora bez izravnog oponašanja. Sustav je predstavljen kao evolucija vozačkog doživljaja u novom, električnom dobu.

Početna cijena modela Luce iznosi nemalih 550.000 eura, čime on postaje najskuplji Ferrari u ponudi. Time nadmašuje Purosangue, čija cijena iznosi oko 395.000 eura, te se pozicionira u sam vrh ultraluksuznog tržišta automobila.