Iza smrti majke i kćeri krije se mračna priča? Istražitelji sve više sumnjaju u blisku osobu

Istraga o smrti majke i kćeri u talijanskom gradiću Pietracatella dobila je novi i uznemirujući smjer nakon što su istražitelji počeli proučavati mogućnost da iza svega stoji žena bliska obitelji.

Antonella Di Ielsi (50) i njezina 15-godišnja kći Sara Di Vita umrle su između 27. i 28. prosinca, a istražitelji sumnjaju da su otrovane ricinom, jednim od najopasnijih poznatih toksina.

Prema pisanju talijanskih medija, policija je posljednjih dana ispitala Isucciju, 90-godišnju tetu Giannija Di Vite, kako bi razjasnila okolnosti događaja koji su prethodili tragediji.

U središtu nove istrage nalazi se kolač koji je navodno pripremila i donijela obitelji na Badnjak, 24. prosinca. Istražitelji pokušavaju utvrditi tko je imao pristup hrani i je li upravo preko nje otrov dospio do žrtava. Posebno im je sumnjivo to što žena navodno nije bila prisutna na večeri tijekom koje je kolač konzumiran.

Tužiteljstvo u Larinu nastavlja istragu u više smjerova i zasad ne isključuje nijednu mogućnost. Analize bioloških uzoraka i dalje potvrđuju prisutnost ricina te pokušavaju utvrditi način na koji je unesen u organizam.

Istraga je dodatno zakomplicirana jer su konačni rezultati obdukcije ponovno odgođeni, ovaj put do 30. lipnja, što pokazuje koliko je slučaj složen, piše Il Gazzzetttino.

Posebnu pozornost istražitelji sada usmjeravaju na moguću žensku osobu izvan uže obitelji, ali vrlo blisku žrtvama. Prema informacijama iz istrage, riječ je o osobi koja je dobro poznavala njihove navike, dnevnu rutinu i kretanje.

Istražitelji vjeruju da bi mogla biti riječ o organiziranoj osobi koja je možda pažljivo planirala način i vrijeme trovanja. Ta se žena navodno nalazi među četiri ili pet osoba koje su trenutno pod istragom, iako još uvijek nema izravnih dokaza koji bi je povezali sa smrću majke i kćeri.

Unatoč novom tragu, istražitelji i dalje provjeravaju i mogućnost da je riječ o zločinu povezanom s obiteljskim odnosima. Slučaj zasad ostaje bez konačnog odgovora, a istraga se nastavlja na više razina.