Završni radovi na Sljemenu: Evo kad će nova žičara biti spremna, ali i što se još mijenja

"Trenutno se radi hidroizolacija i termo izolacija, znači završni radovi na objektu", rekao je Danijel Miočević, izvođač radova.
Dragutin je na sljemenskoj žičari proveo 26 godina, a prisjeća se i svih klinaca kojima je pomagao u prvim skijaškim danima.
"Kada sam došao Janica i Ivica su bili juniori", rekao je Dragutin Ivančević, bivši djelatnik žičare.
U nadolazećim skijaškim sezonama ovdje na Sljemenu velike je novost vezana je i za kupnju skijaških karata, njih ćete moći kupiti ovdje na vrhu što do sada nije bio slučaj. Duljina nove sjedežnice je 800 metara, a visinska razlika 300 metara. Skijanje svi čekaju.
Više pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Vanje Margetića.