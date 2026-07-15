Završni radovi na Sljemenu: Evo kad će nova žičara biti spremna, ali i što se još mijenja

Crveni spust na Sljemenu pravo je gradilište. Radovi na novom modernom četverosjedu privode se kraju. Probni rad planiran je za rujan, a nakon toga skijanje bi se trebalo vratiti na zagrebačko brdo.

"Trenutno se radi hidroizolacija i termo izolacija, znači završni radovi na objektu", rekao je Danijel Miočević, izvođač radova.

Dragutin je na sljemenskoj žičari proveo 26 godina, a prisjeća se i svih klinaca kojima je pomagao u prvim skijaškim danima.

"Kada sam došao Janica i Ivica su bili juniori", rekao je Dragutin Ivančević, bivši djelatnik žičare.

U nadolazećim skijaškim sezonama ovdje na Sljemenu velike je novost vezana je i za kupnju skijaških karata, njih ćete moći kupiti ovdje na vrhu što do sada nije bio slučaj. Duljina nove sjedežnice je 800 metara, a visinska razlika 300 metara. Skijanje svi čekaju.

Više pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Vanje Margetića.