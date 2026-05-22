Procurio plan šefa NATO-a: "Ovako će se dodvoriti Trumpu da ga zadrži u savezu. A to će izazvati žestok sukob s EU-om"

Mark Rutte ima novi plan kako spriječiti Donalda Trumpa da okrene leđa NATO-u: obećati nove obrambene ugovore od kojih će SAD imati koristi.

Proizvodnja oružja bit će prioritetna tema na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a koji se danas održava u južnom švedskom gradu Helsingborgu.

Šef NATO-a posljednjih je tjedana predvodio kampanju za dramatično povećanje obrambene proizvodnje i ugovora, nastojeći osigurati uspjeh srpanjskog samita čelnika saveza u Ankari, izjavila su tri visoka diplomata NATO-a. Cilj je, kako navode, premostiti stvarni europski manjak, ali i ponuditi ekonomski argument koji će naići na odobravanje kod Trumpa.

"Mislim da je sjajno što Rutte to ističe u Ankari kako bismo imali zajedničke standarde, bolju interoperabilnost te proizvodili više i jeftinije", izjavila je švedska ministrica vanjskih poslova Maria Malmer Stenergard za POLITICO.

"Moramo nastaviti trgovati i zajedno proizvoditi oružje, a SAD posjeduje neke jedinstvene sposobnosti", dodala je.

Rutteov plan je "dobra vijest i za SAD", rekao je jedan od diplomata.

Međutim, svaki pokušaj dubljeg uključivanja saveza u obrambene ugovore vjerojatno će izazvati sukob s EU-om, koji je predstavio zakonske prijedloge i milijarde vrijedne zajmove kako bi dao prioritet razvoju vlastite obrambene industrije.

Nova strategija odražava poteškoće s kojima se Rutte suočava u pronalaženju ujedinjujuće teme za savez koji je inače pod naponom. Trump je ovog mjeseca iznenadio Njemačku i Poljsku najavama o smanjenju broja američkih vojnika. Saveznici se također muče s dogovorom o novim načinima povećanja pomoći Ukrajini te su podijeljeni oko toga treba li NATO igrati ulogu u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Fokusiranje na industriju "ima potpunog smisla kako bi se skrenula pozornost s podjela na drugim poljima", izjavila je Gerlinde Niehus, bivša dugogodišnja dužnosnica NATO-a.

Dogovor ili ništa

U središtu Rutteove strategije je donošenje konkretnih obveza i stvarnih dokaza o obrambenoj potrošnji na stol u Ankari.

U javnosti, Rutte je višekratno otvarao to pitanje i poticao industriju na povećanje proizvodnje – bez obzira na to imaju li već potpisane ugovore ili ne.

"Komercijalne tvrtke postoje kako bi iskoristile poslovne prilike kada se one pojave – a sada se otvorila golema poslovna prilika", rekao je u Švedskoj u četvrtak. "Vidjet ćete u Ankari... To će biti glavna tema rasprave."

U kuloarima, on je pritiskao europske saveznike da na srpanjski samit donesu dokaze o povećanoj proizvodnji i industrijskim ugovorima, otkrio je četvrti visoki diplomat NATO-a. "Rutte je poručio saveznicima: što god imate u pripremi, donesite to u Ankaru", rekao je diplomat.

To uključuje poticanje zajedničkih ulaganja s američkim obrambenim tvrtkama i veću prodaju američkog oružja, prema riječima dvojice visokih diplomata NATO-a. Povećanje proizvodnje vjerojatno će biti i "golem dio" deklaracije samita, dodao je drugi visoki diplomat.

Deklaracija će biti upakirana s ugovorima koje NATO još nije službeno objavio, tvrdi osoba upoznata s temom, uključujući i odluku o zamjeni njegove zastarjele flote zrakoplova Boeing 707 AWACS švedskim izviđačkim avionima Saab GlobalEye.

Zasebno, savez će na samitu predstaviti reviziju svog Okvira za suradnju NATO-a s industrijom iz 2013. godine, koji regulira odnose s obrambenim tvrtkama, a što bi moglo uključivati i prijedloge poput integracije startupova u vježbe na razini cijelog NATO-a.

Izazovi na vidiku

Ipak, ostvarenje Rutteova plana da se dodvori Trumpu neće biti lako jer šef NATO-a ima malo alata kojima stvarno može utjecati na industrijsku proizvodnju, istaknula je Becca Wasser, voditeljica sektora za obranu u Bloomberg Economicsu.

Nabava oružja je pod nacionalnom kontrolom, dok savez ne može učiniti puno više od slanja "signala potražnje", rekla je. No, to ne funkcionira za manje obrambene tvrtke koje ne mogu ulagati u proizvodne linije bez čvrstih ugovora.

Bilo kakvo spominjanje zajedničkih ulaganja također bi moglo naići na prepreke jer takve dogovore često koči sporo izdavanje dozvola u Europi i oprez SAD-a kada je riječ o prepuštanju kontrole nad tehnologijom i intelektualnim vlasništvom, dodala je Wasser.

Svaki pritisak na europske saveznike da kupuju više od SAD-a vjerojatno će otvoriti i jaz s EU-om. Bruxelles snažno gura ideju davanja prednosti europskim obrambenim tvrtkama u programima koje sam financira.

"SAD se nije pokazao superpouzdanim, a [europska] strateška autonomija dobiva na zamahu", rekao je jedan diplomat EU-a te dodao: "Potrošit ćemo puno za našu obranu." Stoga bi i tvrtke iz samog bloka trebale imati koristi od toga.