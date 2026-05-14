Projekt koji mijenja obroke: Pitali smo školarce kako izgleda zdravi tanjur, njihovi su nas odgovori osvojili

Jedni su bez razmišljanja izdvojili jagode, jabuke i banane, drugi su rekli da najviše vole salatu, variva ili lazanje, a gotovo svi složili su se u jednom: voće i povrće važno je za energiju, rast i zdravlje.

Djeca su govorila i o tome kako bi izgledao njihov idealan školski obrok kada bi oni sastavljali jelovnik za cijeli razred. Na njihovim tanjurima našli bi se voće, povrće, kuhana jela, ali i omiljeni školski klasici.

Koliko je djeci važno da im zdrava hrana bude lako dostupna, svakodnevno vide i u svojoj školi. Zagrebačka OŠ Kajzerica već treću godinu dobiva donacije u sklopu projekta "Kaufland škola voća i povrća". Svakog utorka na vrata njihove škole dolazi nova pošiljka svježeg voća i povrća iz Kauflanda.

"U našoj su blagovaonici svaki dan postavljene posude s voćem koje djeca imaju na raspolaganju nakon redovite užine. Ustaju i uzimaju voćku po želji'', ističe Ravnatelj škole Mario Bošković te dodaje: "Veliki fokus nam je na voću kako bi se djeca na jedan zdravi način razvijala i što manje unosila nezdravih šećera. To nam je prije svega bio cilj.''

Ravnatelj ističe i da učenici voće redovito pojedu do kraja dana, što im je najbolji pokazatelj koliko takve navike mogu postati dio svakodnevice.

Osim voća, trude se učenicima što više približiti i raznoliko povrće, za pripremu raznoraznih salata i variva, a posebno ističu takozvani Zdravi ponedjeljak, kada su kuhana jela redovito na meniju.

Zdrave navike djeca najlakše usvajaju kroz svakodnevicu

Psihologinja škole Martina Jurmanović ističe kako mogućnosti i uvjeti za razvoj zdravih prehrambenih navika nisu jednaki u svim školama te da mnogo toga ovisi o podršci lokalne zajednice, dostupnim projektima i financijskim mogućnostima pojedine škole.

''Naša škola ima tu sreću da smo uključeni u Kauflandov projekt, gdje dobivamo namirnice, povrće i voće, i tu smo jako zadovoljni'', ističe te dodaje da se posljednjih godina ipak vide pozitivni pomaci: "Ne mogu reći da je tako u svim školama, ali u posljednje vrijeme vide se pomaci u smislu brojnih inicijativa i lokalne zajednice i radi se na različitim projektima kojima se želi osvijestiti važnost zdrave prehrane.''

Martina Jurmanović, psihologinja, OŠ Kajzerica

Upravo je to cilj inicijative "Kaufland škola voća i povrća", omogućiti školama diljem Hrvatske besplatne donacije svježeg voća i povrća tijekom cijele školske godine te djeci približiti zdrave prehrambene navike kroz svakodnevicu.

Kako možete uključiti školu svoje djece?

Javne osnovne škole diljem Hrvatske već su se prijavile na ovogodišnje natjecanje, a sada o pobjednicima odlučuju građani. Od 13. do 26. svibnja svi kupci u Kauflandovoj aplikaciji mogu glasati za jednu od prijavljenih škola.

U aplikaciji je jednom dnevno moguće aktivirati kupon u vrijednosti deset bodova i tako dati glas školi koju žele podržati.

Partnerska škola svake Kauflandove trgovine postaje ona koja prikupi najveći broj glasova među prijavljenim školama.

Osim partnerskih osnovnih škola, projekt uključuje i šest javnih ustanova koje se bave obrazovanjem djece s teškoćama u razvoju, kojima će njihove lokalne trgovine također tijekom cijele školske godine donirati svježe voće i povrće.

Jer upravo svakodnevne male navike kao što su voćka nakon užine, tanjur pun povrća ili zdrav obrok u školskoj blagovaonici dugoročno oblikuju način na koji djeca razmišljaju o prehrani i brizi za vlastito zdravlje.