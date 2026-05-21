Deset godina živio je s medicinskom iglom u tijelu - bolnica šuti: "Gledam se u ogledalo, propadam"

Išao je od jednog liječnika do drugog, tražio razlog zbog kojeg se osjeća tako loše. Tek lani je saznao istinu. Spinalna igla, koja se koristi kod anestezije ili punkcije, izvađena mu je iz jetre! Barbara Majstorović donosi priču o muškarcu koji je godinama trpio bolove - točnije, od 2015., kad je imao operaciju bruha. Vjeruje da mu je upravo tad igla ostala u tijelu.

"Ja vidim sam po sebi, svako jutro gledam se u gledalo, propadam. Podočnjaci, žute oči, crvene, nije mi dobro. Glava, znači glavobolju sam imao svako jutro. Na WC školjki sam skužio da ide krv. Bolove, stalno sam išao po doktorima, nisam znao uopće što je", ispričao je Štefek Nikolić.

Agonija je trajala godinama. Sve dok ga liječnica obiteljske medicine nije poslala na CT pregled abdomena. Na snimci je utvrđeno da u jetri nosi metalnu strukturu. Pokazalo se da je riječ o spinalnoj igli koja se najčešće koristi za anesteziju ili punkciju.

"Evo, to je ta igla koja je pukla u dva dijela prilikom magnetske rezonance. To je igla 4,70 cm. Da je došla recimo u žući ili u gušteraču, mene ne bi bilo", rekao je Nikolić, dodajući: "Pa to je deset godina. Evo, jedanaesta godina, o čemu mi pričamo".

Jasna Karačić Zanetti iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, ističe kako se pogreške događaju, ali da je važno razlikovati nesavjesno liječenje od onoga kada liječnik da sve kako bi pomogao pacijentu, ali se pogreška ipak dogodi.

"Tako da je naravno na bolnici ta odgovornost da prvo prizna pogrešku, jer to se skoro nikad ne događa. Ako se već dogodio nekakav propust, onda je najmanje što jedna ustanova može učiniti odgovorno prema pacijentu, biti transparentna, priznati da je došlo do propusta, do pogreške, pokušati objasniti da li je to se dogodilo slučajno ili je zaista bilo nemarom ili nepažnjom i dati pacijentu onda upute sve što se dalje može napraviti. I dati pacijentu onda upute sve što se dalje može napraviti", rekla je Karačić Zanetti.

"Fenomen" i tišina iz bolnice

Problemi su počeli nakon što je Štefek Nikolić 2015. u sisačkoj bolnici dr. Ivo Pedišić operirao bruh. Najprije je imao probleme s bolovima u kralježnici, išao je na masaže, privatno fizioterapeutima. Javljali su se i drugi problemi, a pregledi nisu davali rezultate. Sve je plaćao sam.

"Sve te pretrage, sve te masaže, sve sam ja plaćao iz svog džepa. Znači, šta god sam zarađivo, tipa na stari otpad, na sakupljanje starog željeza ili ti šuma

na drva, sve sam to plaćao. Koliko sam mogao, plaćao sam. Kad sam imao novaca, išao sam. Kad nisam imao, nisam išao i tako", ispričao je.

"S tom iglom u jetrima ja sam još radio nakon operacije, nisam znao da nosim to strano tijelo u sebi. Radio sam fizičke poslove, šuma, građevina, išao sam na dnevnice, nadnice, skupljam taj stari otpad i to. Ne znam ni sam kako sam to mogao izdržati. To je strano tijelo. To mi je doktor rekao koji me operirao - da sam fenomen", dodao je.

U otpusnom pismu koje je dobio u sisačkoj bolnici dr. Ivo Pedišić piše da je tijekom operacije korištena spinalna anestezija. Bolnica se ni u jednom trenutku nije obratila Nikoliću i objasnila mu kako je došlo do ove situacije.

Karačić Zanetti upravo u ovakvom netransparentnom postupanju bolnice vidi najveći problem. No, iz bolnice su za Provjereno tek potvrdili da su zaprimili odštetni zahtjev i svu dokumentaciju, no da o slučaju ne mogu javno govoriti.

Zbog izostanka bilo kakvog objašnjenja, Štefek Nikolić odlučio je podići privatnu tužbu protiv bolnice. Njegovu nevjerojatnu borbu pogledajte u prilogu.